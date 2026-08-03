Elly Schlein risponde a distanza a Giuseppe Conte e raffredda il dibattito sulle primarie del campo progressista. Interpellata dal Tg3 sulle dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle, la segretaria del Partito democratico ribadisce che la definizione del progetto politico deve precedere la scelta del candidato.

“Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l’alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il proprio partito”, afferma Schlein.

La leader dem invita poi le forze di opposizione a evitare polemiche interne e a concentrarsi sull’azione contro il governo. “Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi – prosegue Schlein – concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte concrete, come quella che abbiamo firmato tutti sul congedo paritario, per sostenere milioni di famiglie italiane con cinque mesi pagati al 100% per entrambi i genitori”.

Cosa aveva detto Conte

Le parole di Schlein arrivano dopo l’intervista rilasciata da Giuseppe Conte a La Stampa. Il presidente del M5S, affrontando il tema del sostegno militare all’Ucraina e delle differenze tra le forze del centrosinistra, aveva dichiarato: “Scioglieremo questo nodo con le primarie. Lo faremo decidere agli italiani”.

Conte aveva inoltre spiegato che, in caso di vittoria delle primarie e di un eventuale ritorno a Palazzo Chigi, si sarebbe impegnato “per una soluzione negoziale che tuteli gli interessi di Kiev”, precisando però che, prima del voto, dovranno essere fissati alcuni “punti non negoziabili”, tra cui il “sì alla difesa comune europea e no a riarmo dei singoli Stati e economia di guerra”.