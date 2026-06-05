“Per me non può essere un tabù una discussione su una tassazione sui miliardari a livello europeo”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, durante la presentazione di un libro su lavoro e salari a Roma, come riporta il quotidiano la Stampa.

Le parole della segretaria dem

“Dopodiché – ha aggiunto Schelin – so che ci sono idee anche diverse all’interno della nostra alleanza progressista e, come su ogni altro tema, discuteremo anche di questo”. Presente all’evento, anche il leader della Cgil Maurizio Landini, con cui Schlein concorda sulla sulla necessità di “redistribuire” la ricchezza e il carico fiscale. Più facile, sostiene, mettersi d’accordo con gli alleati su un aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, perché “non è possibile che l’aliquota sia solo al 26%, mentre per lavoratori dipendenti e pensionati è oltre il 40%”, riporta il quotidiano.