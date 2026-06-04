Elly Schlein lancia una nuova proposta di legge con l’obiettivo di sostenere i giovani lavoratori e contrastare l’esodo dall’Italia. La segretaria del Partito democratico sfida il governo Meloni sul terreno delle politiche giovanili e punta a rafforzare il cosiddetto “diritto a restare”.

Tra le misure principali contenute nel testo presentato dal Pd c’è un aumento di 200 euro mensili in busta paga per tre anni destinato agli under 35. La proposta include anche agevolazioni per le imprese che adottano lo smart working, interventi sugli abbonamenti ai trasporti pubblici per i fuori sede e risorse per affrontare il caro affitti e favorire l’acquisto della casa.

“Diritto a restare”: la visione politica di Schlein

Secondo la segretaria dem, la proposta nasce dall’ascolto delle nuove generazioni e dall’esigenza di rendere la scelta di restare in Italia una possibilità concreta. “Una proposta di legge a cui siamo molto legati, perché nasce dall’ascolto delle nuove generazioni”, ha spiegato Schlein.

“Partire deve essere sempre una scelta, mai una scelta obbligata”, ha aggiunto, sottolineando come il provvedimento miri a rispondere a problemi strutturali del Paese e non a semplici interventi a bonus.

L’esodo dei giovani e il piano per fermarlo

Nel corso della presentazione sono stati richiamati alcuni dati sull’emigrazione giovanile. “630 mila persone tra il 2021 e il 2024” hanno lasciato l’Italia, con un costo stimato di 170 miliardi di euro per il Paese. Inoltre, circa il 22% degli under 35 lavora con contratti precari.

Il Pd propone anche un piano per le aree interne, incentivi fiscali per le imprese che utilizzano lo smart working e un fondo per startup innovative. Previsto inoltre un portale chiamato “Scelgo l’Italia” per mettere in contatto opportunità lavorative e giovani che vogliono tornare o restare.

“Il diritto a restare deve essere una scelta libera e non un obbligo”, è il messaggio ribadito dal partito, che punta anche a un confronto con le altre forze politiche per costruire un consenso più ampio attorno alla proposta.