“Se Putin atterra a Ginevra o a Budapest le autorità lo devono arrestare e consegnare alla Corte Penale Internazionale. Non è possibile opporre un accordo di immunità”. Lo ha detto Silvana Arbia, ex procuratrice presso il Tribunale Onu del Ruanda ed ex cancelliera della Corte Penale Internazionale, intervistata da La Stampa. “L’immunità – le sue parole – non è opponibile alla Corte Penale Internazionale. Per lo Statuto di Roma queste immunità non hanno valore. Nessuno Stato può giustificare la non cooperazione all’obbligo imperativo di arrestare e consegnare la persona destinataria del mandato. Qualsiasi persona è trattata allo stesso modo. Ci sarebbe un inadempimento non giustificato”.