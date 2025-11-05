Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti della sottosegretaria a Sport e Giovani Federica Picchi, esponente di Fratelli d’Italia, al centro di polemiche per aver rilanciato alcune storie Instagram dal sapore no vax. Il testo, presentato dal capogruppo partito Democratico Pierfrancesco Majorino, chiedeva di rimuovere la sottosegretaria dalla giunta.

Nell’ultima seduta d’Aula, il documento non era stato discusso perché non si era raggiunta la maggioranza assoluta del Consiglio regionale, ossia due terzi dell’Aula che equivalgono a 42 consiglieri, nonostante il voto di diversi franchi tiratori. Con voto segreto è stato poi approvata la sfiducia con 44 voti favorevoli e 23 contrari, con l’apporto di diciannove franchi tiratori nel centrodestra.

Picchi, su Instagram, aveva ricondiviso delle storie del dipartimento di salute americano guidato da Kennedy Jr sulla correlazione tra l’autismo e il vaccino per l’epatite B. Considerata vicina ad Arianna Meloni, la sottosegretaria era subentrata in corsa nella giunta lombarda al posto di Lara Magoni, eletta alle elezioni europee sempre con FdI.

Donzelli: “Caso Picchi fatto grave. Senza FdI nessuna maggioranza”

Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia ha commentato quanto accaduto: “Io mi adopero sempre per gettare acqua sul fuoco, in questo caso non posso sminuire: è un fatto grave”. Donzelli ha proseguito: “Noi abbiamo motivo – verificato – di credere che non sia mancato nemmeno un voto di FdI, quindi è evidente che gli alleati hanno detto una cosa e fatto un’altra. FdI non ha mai fatto mancare né lealtà né generosità. C’è un tema aperto anche perché difficile pensare che i vertici di Forza Italia e Lega non si siano accorti di quanto accadeva in Lombardia”.

Per Donzelli, “si tratta di un tema di lealtà. Se uno ha un problema politico lo dice chiaramente, ‘abbiamo un problema politico con FdI in Lombardia perché non vogliamo sia in maggioranza’. Non credo, perché a quel punto non ci sarebbe la maggioranza”, ma “normalmente le azioni sono conseguenti alle parole”.

Se Picchi resta al suo posto? “Penso di sì, ma non è il caso Picchi. Ho fiducia nell’operato del sottosegretario e dei nostri consiglieri tutti convinti a difenderla. Per me deve andare avanti ma il tema non è il caso specifico ma capire se c’è lealtà o no”. Se è un segnale in vista delle prossime regionali in Lombardia? Donzelli ha concluso: “Non sarebbe intelligente visto che stiamo governando insieme”.