Intervistato da Repubblica, secondo il premio Nobel statunitense Joseph Stiglitz “i dazi creeranno il caos sui mercati globali, faranno aumentare i prezzi e scateneranno guerre commerciali che neanche gli Stati Uniti possono vincere”.

Le parole di Joseph Stiglitz

Stiglitz suggerisce poi all’Europa di non considerarli più come “un alleato affidabile”. Sui dazi “scateneranno una guerra commerciale che nessuno potrà vincere”. “Questo comporta grandi sfide e grandi problemi, perché per l’Unione europea non è più possibile considerare gli Stati Uniti come un alleato fidato, al pari della Cina – prosegue -. Lo vediamo per esempio nella creazione di una forza di difesa comune. Sarebbe più opportuno, anzi è un imperativo, dare il via a politiche industriali che le consentano di rendersi più indipendente”.

La figura e il ruolo di Musk inoltre secondo il Nobel “sono molto inquietanti ed è un’altra dimostrazione della mia tesi che le disuguaglianze economiche generano le disuguaglianze politiche – conclude -. Ci sono ricchissimi che fanno gli interessi dei ricchi, specie i propri. E il ruolo di Musk dimostra una mancanza di rispetto di norme che esistono da più di un secolo, soprattutto quelle sul conflitto di interessi”.