In una missiva indirizzata al primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, Donald Trump ha espresso forte irritazione per il mancato riconoscimento del Premio Nobel per la Pace. Secondo quanto rivelato da Sky News, l’ex presidente collega direttamente questa scelta a un cambio di approccio nella sua politica estera. Nella lettera Trump scrive che “considerando che il vostro Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre in più, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace, anche se sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e giusto per gli Stati Uniti d’America”. Parole che mostrano una linea più assertiva, in cui l’interesse nazionale viene posto in primo piano rispetto alla mediazione internazionale.

Groenlandia, Nato e sicurezza globale

Nella stessa lettera Trump affronta anche il tema della Groenlandia, contestando il ruolo della Danimarca. “La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbe avere un ‘diritto di proprietà’? Non ci sono documenti scritti”, afferma il tycoon. E aggiunge: “Sappiamo solo – ha affermato Trump – che una barca è approdata lì centinaia di anni fa, ma anche noi avevamo barche che approdavano lì. Ho fatto per la Nato più di chiunque altro fin dalla sua fondazione, e ora la Nato faccia qualcosa per gli Stati Uniti. Il mondo non sarà sicuro se non avremo il controllo totale e completo della Groenlandia. Grazie!”. Dichiarazioni che riaccendono il dibattito sugli equilibri strategici nell’Artico.