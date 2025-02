Arrivano i dazi di Donald Trump. “Abbiamo deciso: imporremo dazi al 25% sulle auto e altre cose”, ha annunciato il presidente americano durante il primo consiglio dei ministri della sua nuova amministrazione, sottolineando che l’Unione Europea è stata “formata per fregare” gli Stati Uniti. A dir la verità, i dettagli ancora non sono noti ma Trump ha detto che “saranno annunciati a breve”.

La replica dell’Unione Europea

“L’Ue è il più grande mercato libero del mondo. Ed è stata una manna per gli Stati Uniti”. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea rispondendo alle dichiarazioni del presidente statunitense. “Gli investimenti statunitensi in Europa sono altamente redditizi – ha sottolineato -. Le aziende americane sono state in grado di investire e generare entrate sostanziali proprio perché l’Ue è un grande mercato unificato che fa bene agli affari”. Il portavoce ha poi ricordato che il commercio transatlantico di beni e servizi “ammonta a oltre 1,5 trilioni di dollari all’anno, il più grande al mondo”.