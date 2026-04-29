Ogni giorno percorreva la rampa della statale 45bis, tra Prevalle e Paitone nel Bresciano, e aveva l’abitudine di lanciare un sacchetto di rifiuti per strada: il “lanciatore seriale” ha ripetuto questa routine per diversi mesi tutti i giorni prima di recarsi al lavoro. Questa sua “usanza” mattutina, però, gli è costata molto cara. Un cittadino, stanco di vedere quel tratto di tangenziale trasformato in una discarica, ha segnalato la presenza dei rifiuti alla Polizia Locale. In poco più di 100 metri, infatti, si accumulava ogni tipo di spazzatura tutti i giorni, dalla pasticca alle lattine, dal vetro ai farmaci scaduti.

Tradito da uno scontrino

Con il supporto di Anas e delle guardie ecozoofile, gli agenti della Polizia Locale hanno passato al setaccio ogni sacchetto accumulato su quel tratto di tangenziale. Gli agenti, grazie al ritrovamento di uno scontrino riconducibile a uno dei familiari del “lanciatore seriale”, si sono presentati di fronte alla sua porta. Ora l’uomo, che è stato denunciato, rischia una multa salatissima pari a 18mila euro. Per evitare il processo, potrà comunque “passarla liscia” con una oblazione penale di oltre 4mila euro.