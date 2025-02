Donald Trump ha detto che i palestinesi dovrebbero lasciare Gaza e che lì, nella Striscia, si potrebbero mandare i militari statunitensi. Gaza, ha spiegato il presidente, d’altronde in questo modo potrebber diventare “la rivière del Medio Oriente”. Qualsiasi cosa voglia dire.

“Gli Stati Uniti – le parole di Trump durante un incontro con il presidente israeliano Benjamin Netanyahu – prenderanno il controllo di Gaza, un controllo a lungo termine che porterà stabilità al Medio Oriente, Gaza sarà la rivière del Medio Oriente. I palestinesi devono lasciare Gaza e vivere in altri Paesi in pace. Gaza ora è un simbolo di morte e distruzione. E lo sarà per decenni. I palestinesi vogliono tornarci perché non hanno alternative”.

Chissà. Forse nei prossimi giorni il presidente proporrà anche di spostare i palestinesi in Groenalandia, un’altra fissa degli ultimi tempi. E magari, contemporaneamente, di spostare i groenlandesi a Gaza. Magari con qualche messicano. Perché, in fondo, mettere dei limiti alla creatività di The Donald.