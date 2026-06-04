“Ieri, con un voto privo di significato, la Camera ha votato — 4 cattivi Repubblicani e tutti i Democratici — per limitare i miei poteri di guerra, proprio nel mezzo delle mie negoziazioni finali per porre fine alla guerra con la Repubblica Islamica dell’Iran. Chi potrebbe fare una cosa così antipatriottica?”. Lo scrive su Truth il presidente Usa Donald Trump, criticando la risoluzione con cui la Camera dei Rappresentanti ha ordinato il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran.

Il post di Trump

Nel mirino del post di Trump, oltre ai Dem che “sono alimentati dalla Sindrome da Derangement di Trump” e che “preferirebbero vedere il Paese fallire piuttosto che concedermi un’altra vittoria”, ci sono i quattro repubblicani che si sono espressi a favore della risoluzione. “Quella è tutta un’altra storia: sono degli esibizionisti politici e dovrebbero vergognarsi di sé stessi”, conclude Trump.