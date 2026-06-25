Il presidente americano Donald Trump insiste nel sottolineare di essere rimasto deluso da “Italia, Regno Unito, Germania e Francia” e da altri alleati della Nato. “Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte”, ha aggiunto Trump in un incontro allo Studio Ovale con il segretario generale della Nato.

“Se il vertice Nato di Ankara non fosse ospitato dal presidente Erdogan “non ci andrei. Mi ha chiamato e vado per rispetto suo, ma non sarei andato a causa di molte persone”, ha proseguito il presidente americano in un incontro con il segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte.

L’accusa del tycoon si centra da giorni proprio sullo scarso impegno di Roma nel supportare la guerra americana contro il regime degli Ayatollah ed emerge proprio nel momento in cui il segretario della Nato, Mark Rutte, ha parlato di almeno 500 aerei statunitensi decollati dalle basi americane in Italia per supportare l’operazione americana Epic Fury contro l’Iran. “Un numero enorme” di voli.

Parole rilasciate dal segretario generale della Nato in un’intervista a Fox News e che sono piombate in Italia con un effetto dirompente, riaprendo in un attimo il complesso dibattito sull’uso delle basi americane in Italia e sulle regole bilaterali che ne governano i limiti. Per di più in un momento delicatissimo per le relazioni transatlantiche dell’Italia gelate dallo scontro personale tra il presidente Donald Trump e la premier Giorgia Meloni proprio su questo tema. Immediata la reazione dell’opposizione alle parole di Rutte, con i suoi esponenti che hanno chiesto che il governo riferisca in Aula per spiegare cosa sia affettivamente successo.