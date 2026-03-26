Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato parole dure sul ruolo dell’alleanza occidentale, affermando: “Sono molto deluso dalla Nato”, spiegando che “Questo doveva essere un test per la Nato. Non lo dimenticheremo” nel contesto delle tensioni per lo Stretto di Hormuz e il coinvolgimento degli alleati europei nella crisi con l’Iran .

Riguardo alla campagna militare, Trump ha detto senza mezzi termini che “La guerra in Iran dovrebbe durare 4‑6 settimane, siamo molto in anticipo sulla tabella di marcia”, e ha ribadito: “La guerra in Iran finirà presto, non ci vorrà molto”, sottolineando successi militari e obiettivi raggiunti .

Sulla pace, il presidente ha spiegato che “Se gli iraniani faranno l’accordo giusto, lo Stretto di Hormuz riaprirà”, mentre in un’altra occasione ha affermato che “L’Iran ci sta implorando per un accordo, non io”, e che Teheran ha la possibilità di fare un accordo e abbandonare le ambizioni nucleari .

In risposta a indiscrezioni sul trasferimento di armi, Trump ha detto che “Abbiamo molte armi e munizioni in giro per il mondo, anche in Germania per esempio. A volte le spostiamo da una parte all’altra”.

Sul piano economico ha osservato che “Pensavo, francamente, che i prezzi del petrolio sarebbero saliti di più”, facendo riferimento all’impatto sui mercati finanziari e spiegando che la reazione non è stata così negativa come temuto.