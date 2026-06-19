Sta sollevando un enorme polverone politico la telefonata esclusiva di Donald Trump trasmessa durante la trasmissione “L’Aria che Tira” su La7. Nel corso del colloquio con il corrispondente Daniele Compatangelo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato in modo decisamente aspro il recente faccia a faccia avvenuto con Giorgia Meloni a margine del vertice internazionale del G7.

Alla specifica domanda sul loro incontro, il tycoon americano ha risposto con toni duri e sarastici (qui il video), affermando che la premier italiana lo avrebbe letteralmente “implorato” pur di scattare una fotografia insieme. Trump ha poi rincarato la dose, aggiungendo di aver acconsentito alla richiesta soltanto perché la leader gli avrebbe fatto “pena”.

Le critiche all’Europa e la posizione sulla guerra

Oltre alle scintille con la presidente del Consiglio italiana, l’ex inquilino della Casa Bianca ha toccato temi caldi di geopolitica globale. Parlando del conflitto in corso in Ucraina, Trump ha ribadito la sua volontà di raggiungere la pace, prendendo però nettamente le distanze dall’attuale impostazione dei negoziati.

L’esponente repubblicano non ha poi risparmiato pesanti critiche all’Unione Europea, accusando i leader continentali di aver fallito strutturalmente sia sul fronte delle politiche energetiche, sia nella gestione dei flussi migratori. Queste dichiarazioni riaprono inevitabilmente il dibattito sui reali equilibri diplomatici tra la destra italiana e l’entourage dell’ex presidente statunitense.