I repubblicani tremano in attesa del discorso alla nazione di Donald Trump, temendo un effetto boomerang per il partito. I temi che il presidente toccherà sono ancora poco chiari anche all’interno della Casa Bianca.

Parlerà di interferenze cinesi

Ci saranno sicuramente le elezioni: il presidente vuole assicurarsi un voto “giusto” a novembre e sembrerebbe pronto a parlare di interferenze straniere, incluse quelle della Cina, secondo quanto riporta Reuters.

I repubblicani temono che parlare di voto invece dei temi che stanno a cuore agli americani, in primis l’economia, avrà effetti negativi per il partito a novembre. Non convinti della strategia del presidente anche molti all’interno della Casa Bianca.

Le possibili rivelazioni sulle interferenze rischiano di creare ancora più caos e, inoltre, la convizione è che sia necessario guardare avanti e non più al 2020. Le elezioni di metà mandato si giocano su altri temi e parlare di voto potrebbe non risuonare fra gli elettori alle prese con il carovita.