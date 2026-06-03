Una telefonata durissima per piegare Benjamin Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l’Iran appeso a un filo. Quando Donald Trump ha alzato il telefono per parlare con l’alleato israeliano ha sfogato tutta la sua rabbia: “Sei un pazzo. Senza di me saresti in galera”, ha tuonato il commander-in-chief accusando Bibi di essere un ingrato.

“Tutti ti odiano. Tutti odiano Israele”

“Tutti ti odiano. Tutti odiano Israele” per colpa tua, lo ha incalzato – ha riferito Axios, ricostruendo la chiamata – intimandogli di fermarsi immediatamente in Libano e rinunciare a qualsiasi operazione su Beirut.

Di fronte all’attacco frontale il premier israeliano ha ordinato lo stop dei combattimenti. Lo ha fatto con riluttanza e travolto dalle critiche in casa: sia il suo partito che l’opposizione lo hanno criticato per essere un “vassallo”, per non difendere la sovranità di Israele e del suo popolo che continua a subire gli attacchi di Hezbollah.

Nonostante l’accordo con Trump, gli scontri infatti continuano: Israele ha condotto vari raid in Libano, mentre Hezbollah ha rivendicato la responsabilità degli attacchi avvenuti dopo il cessate il fuoco annunciato dal presidente americano.

In questo contesto di alta tensione, Libano e Israele sono tornati a sedersi per un nuovo round di trattative a Washington, sotto l’egida degli Stati Uniti.

L’amministrazione Trump è consapevole che le due partite sono sempre più incrociate e non può permettersi che Israele, suo alleato di ferro contro l’Iran, possa far deragliare i negoziati in corso.

Il “piccolo intoppo” in Libano, così come il commander-in-chief lo ha definito, è “stato risolto rapidamente” e si continua a lavorare a un’intesa che potrebbe avvenire nel corso della “prossima settimana”, ha detto Trump.

Gli Stati Uniti sono in attesa della risposta di Teheran alla loro ultima proposta inviata venerdì. Il frammentato regime iraniano “sta riscontrando problemi di comunicazione. Possono trascorrere oltre sei giorni per ricevere una risposta dall’Iran”, ha spiegato il segretario di Stato Marco Rubio durante un’infuocata audizione in Senato.

“Netanyahu ha aspettato 40 anni un presidemnte Usa abbastanza stupido”

Netanyahu ha aspettato per 40 anni un presidente americano “abbastanza stupido e sconsiderato da unirsi a lui” in un conflitto contro l’Iran, ha tuttavia attaccato il senatore Chris Van Hollen bollando la politica estera di Trump come un “disastro totale”.

Il segretario di Stato ha fatto muro e cercato di respingere una ad una le stoccate dei senatori ma gli alleati di Trump stanno manifestando chiari segnali di insofferenza per le trattative e la guerra, che rischiano di diventare un problema politico per le elezioni di metà mandato.

Sotto pressione Trump continua a ostentare sicurezza ma vuole accelerare, anche perché “annoiato” – come ha ammesso – dal protrarsi dei colloqui. Con l’Iran, affermano gli osservatori, il presidente si ritrova in una fase di stallo, così come in Ucraina e Gaza, e a fare i conti con una realtà ben diversa di quanto promesso e atteso.

La completa resa di Teheran non si è verificata e ora il rischio è che le trattative si prolunghino per mesi con il regime consapevole di avere dalla sua parte la riluttanza di Trump a riaprire i combattimenti.