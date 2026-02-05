Trump vuole installare una statua di Colombo all’esterno della Casa Bianca
Il Washington Post, citando alcune fonti, ha riportato la notizia relativa all’idea del presidente Donald Trump di installare una statua di Cristoforo Colombo all’esterno della Casa Bianca. A quanto pare l’opera sarebbe una ricostruzione fedele del monumento inaugurato da Ronald Reagan a Baltimora e che, nel 2020, è stato abbattuto e gettato in mare dai manifestanti durante le proteste del movimento Black Lives Matter.
La statua di Colombo alla Casa Bianca
Il Washington Post ha poi rivelato che alcuni imprenditori e politici italo-americani, in collaborazione con diversi scultori locali, avrebbero recuperato i frammenti dell’opera distrutta e quindi l’avrebbero ricostruita grazie al sostegno di enti di beneficenza e fondi federali. Secondo uno dei businessmen che hanno contribuito al progetto, Bill Martin, la statua di Colombo dovrebbe essere trasferita da un magazzino in Maryland a Washington nelle prossime settimane.
L’intenzione di Trump, inoltre, segna anche una netta inversione di tendenza rispetto alla presidenza Biden, che nel 2021 è stato il primo a riconoscere ufficialmente l’Indigenous Peoples’ Day. Se per i critici Colombo rappresenta l’inizio della colonizzazione e dello sfruttamento, per l’attuale amministrazione è un pilastro della civiltà occidentale. “In questa Casa Bianca, Cristoforo Colombo è un eroe e continuerà ad essere onorato come tale dal presidente Trump”, ha dichiarato un portavoce della Casa Bianca, La collocazione prevista per l’opera sarà E street, ma fonti avvertono che i piani logistici potrebbero ancora subire variazioni. Al momento, la Casa Bianca si è rifiutata di commentare i suoi piani.