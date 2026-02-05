Il Washington Post, citando alcune fonti, ha riportato la notizia relativa all’idea del presidente Donald Trump di installare una statua di Cristoforo Colombo all’esterno della Casa Bianca. A quanto pare l’opera sarebbe una ricostruzione fedele del monumento inaugurato da Ronald Reagan a Baltimora e che, nel 2020, è stato abbattuto e gettato in mare dai manifestanti durante le proteste del movimento Black Lives Matter.

La statua di Colombo alla Casa Bianca

Il Washington Post ha poi rivelato che alcuni imprenditori e politici italo-americani, in collaborazione con diversi scultori locali, avrebbero recuperato i frammenti dell’opera distrutta e quindi l’avrebbero ricostruita grazie al sostegno di enti di beneficenza e fondi federali. Secondo uno dei businessmen che hanno contribuito al progetto, Bill Martin, la statua di Colombo dovrebbe essere trasferita da un magazzino in Maryland a Washington nelle prossime settimane.

L’intenzione di Trump, inoltre, segna anche una netta inversione di tendenza rispetto alla presidenza Biden, che nel 2021 è stato il primo a riconoscere ufficialmente l’Indigenous Peoples’ Day. Se per i critici Colombo rappresenta l’inizio della colonizzazione e dello sfruttamento, per l’attuale amministrazione è un pilastro della civiltà occidentale. “In questa Casa Bianca, Cristoforo Colombo è un eroe e continuerà ad essere onorato come tale dal presidente Trump”, ha dichiarato un portavoce della Casa Bianca, La collocazione prevista per l’opera sarà E street, ma fonti avvertono che i piani logistici potrebbero ancora subire variazioni. Al momento, la Casa Bianca si è rifiutata di commentare i suoi piani.