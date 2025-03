L’Ucraina riceverà due miliardi di euro di finanziamento dalla Gran Bretagna, per acquistare 5.000 missili di difesa aerea. Inglesi e francesi fanno affari, l’Italia rischia di essere tagliata fuori dal grande business della pace.

Il Ministero della Difesa britannico ha affermato che la francese Thales, gruppo d’elettronica specializzato nell’aerospaziale, nella difesa, nella sicurezza e nel trasporto terrestre, produrrà i missili multiruolo leggeri per l’Ucraina.

Thales ha affermato che i missili hanno una gittata di oltre 6 chilometri (3,7 miglia) e possono essere lanciati da una varietà di piattaforme su terra, mare e aria.

“Questo sarà fondamentale per proteggere le infrastrutture critiche ora e rafforzare l’Ucraina nel garantire la pace quando arriverà”, ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer ai giornalisti al termine del vertice a Londra.

A quanto pare, è caduta nel vuoto la perorazione pro Trump di Giorgia Meloni. che ha detto che l’Occidente deve “evitare il rischio” di dividersi.

Riferiscono Rorey Bosotti e Jamie Whitehead della BBC che Starmer ha parlato in conferenza stampa con grande abilità ma non è riuscito a nascondere la differenza di vedute, quando ha detto che lui e Meloni condividono “un’enorme quantità di terreno comune” nel sentire che Europa e Stati Uniti devono stare insieme e che è importante per la sicurezza dell’Europa che il continente lavori a stretto contatto con gli Stati Uniti.

Più completa la citazione di Tommaso Ciriaco su Repubblica: “Ho avuto un ottimo bilaterale con Meloni questa mattina, credo sia stato il primo ‘brunch diplomatico’ nella storia delle relazioni tra Italia e Gran Bretagna. Personalmente ci troviamo molto bene, e la sua posizione mi sembra molto chiara: Europa e Stati Uniti devono stare insieme senza scontrarsi. Quindi c’è molto terreno comune tra di noi, soprattutto sull’importanza per la sicurezza e la difesa di continuare a lavorare con gli Stati Uniti”.

In Ucraina bis italiano del 1919?

A Londra ricordano ancora il disastro diplomatico di Sonnino e Orlando a Versailles nel 1919.

Al termine del vertice europeo svoltosi nel pomeriggio di domenica a Londra, il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato domenica che i leader europei hanno concordato di elaborare un piano di pace per l’Ucraina da portare negli Stati Uniti, un passo fondamentale affinché Washington possa offrire garanzie di sicurezza che Kiev afferma siano essenziali per scoraggiare la Russia.

Nel summit svoltosi a Londra appena due giorni dopo lo scontro tra Volodymyr Zelenskiy e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l’interruzione di una visita a Washington, i leader mondiali, scrivono Elizabeth Piper, Kate Holton e Andrew Macaskill di Reuters, hanno offerto una forte dimostrazione di sostegno al presidente ucraino e hanno promesso di fare di più per aiutare la sua nazione.

I leader europei hanno concordato che devono spendere di più per la difesa per mostrare a Trump che il continente può proteggersi da solo e, con molte nazioni alle prese con finanze pubbliche già tese, il capo della Commissione europea ha suggerito che il blocco potrebbe allentare le sue regole sul debito.

L’abbraccio di Starmer a Zelensky

Starmer, che ha accolto un Zelenskiy visibilmente scosso sabato con un caloroso abbraccio, ha affermato che Gran Bretagna, Ucraina, Francia e alcune altre nazioni formeranno una “coalizione di volenterosi” e redigeranno un piano di pace da portare a Trump. Non ha menzionato quali altre nazioni, ma ha affermato che altri paesi erano disposti a unirsi.

Sull’ipotesi di un invio di truppe europee in Ucraina, però, Meloni non ci sta. Parlando con i giornalisti davanti alla residenza dell’ambasciatore italiano a Londra, ha ribadito le sue “perplessità”.

“E continuo a essere perplessa sull’utilizzo di truppe europee, al di là del fatto che la presenza di truppe italiane in Ucraina in questa fase non è mai stata all’ordine del giorno, tanto per sgomberare il campo. Ma io vedo questa come una soluzione che rischia di essere molto complessa e probabilmente meno risolutiva di altre”, riporta Tommaso Ciriaco su Repubblica.

“Siamo a un bivio della storia oggi”, ha detto Starmer. “Questo non è il momento di parlare ancora. È tempo di agire. Tempo di farsi avanti e guidare e di unirsi attorno a un nuovo piano per una pace giusta e duratura”.

Dopo che la discussione tra Trump e Zelenskiy nello Studio Ovale ha sollevato timori che gli Stati Uniti possano ritirare il loro sostegno all’Ucraina e imporre invece un piano di pace negoziato con la Russia, l’Europa si sta affannando per garantire che Kiev non venga esclusa da nessun colloquio.

Per farlo, diversi leader hanno affermato che devono aumentare la spesa per la difesa, qualcosa che potrebbe aiutare a portare Trump dalla parte degli Stati Uniti per offrire una garanzia di sicurezza in caso di pace.

“Dopo un lungo periodo di sottoinvestimento, ora è di fondamentale importanza aumentare gli investimenti nella difesa per un periodo di tempo prolungato”, ha detto ai giornalisti la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Gli stati membri hanno bisogno di più spazio fiscale per aumentare la spesa per la difesa”, ha affermato, aggiungendo che l’Europa deve trasformare “l’Ucraina in un porcospino d’acciaio indigeribile per i potenziali invasori”.

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato che i leader hanno concordato che l’Europa deve assumersi maggiori responsabilità e iniziare a sopportare il peso di “maggiori spese per i suoi bilanci della difesa all’interno della NATO”. Ha aggiunto che tutti i leader hanno concordato che devono mantenere stretti legami con gli Stati Uniti.

Priva dell’armamento e della profondità delle scorte di munizioni degli Stati Uniti, l’Europa spera di convincere Trump che può difendersi, ma che la Russia aderirà solo a un accordo di pace che arriva con il sostegno degli Stati Uniti.

I colloqui con gli Stati Uniti si sono concentrati sul fatto che Washington fornisca un cosiddetto backstop per un ruolo europeo di mantenimento della pace, possibilmente sotto forma di copertura aerea, intelligence e sorveglianza e una minaccia maggiore ancora non specificata se il presidente russo Vladimir Putin cercasse di nuovo di conquistare più territorio.

Ma è fondamentale per ottenere un accordo da Trump che le nazioni europee aumentino la spesa per la difesa e segnalino che prenderanno parte a qualsiasi ruolo di mantenimento della pace, qualcosa su cui Starmer ha riconosciuto essere difficile ottenere l’unanimità.