“Di Vladimir Putin non ci si può fidare”. Così il premier britannico Keir Starmer, intervenuto in videocollegamento da Glasgow alla riunione dei Volenterosi co-presieduta con Emmanuel Macron. Il vertice, ha sottolineato, ha ribadito “l’infrangibile impegno” degli alleati al fianco dell’Ucraina contro l’aggressione russa. Starmer ha inoltre denunciato i “recenti attacchi indiscriminati” di Mosca su Kiev, che la scorsa settimana hanno colpito anche le sedi del British Council e della delegazione diplomatica dell’Unione europea.

Sulla stessa linea il ministro della Difesa, John Healey, oggi a Kiev per incontrare il collega ucraino e i vertici militari prima di un nuovo vertice tra ministri della Difesa alleati in programma a Londra. Healey ha richiamato la necessità di mantenere “fermo l’impegno” verso Kiev, nonostante i tentativi di mediazione promossi dagli Stati Uniti di Donald Trump. Secondo il ministro, il sostegno occidentale deve tradursi anche nella definizione di “garanzie di sicurezza credibili” in caso di accordo di pace, con aiuti militari che rendano «sicuri i cieli, il mare e la terra» ucraini. Healey ha infine rivendicato l’appoggio garantito da Londra dall’inizio della guerra, quantificato in 1,3 miliardi di dollari provenienti dagli interessi maturati sui beni russi congelati in oltre tre anni di sanzioni.