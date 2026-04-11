Il primo vicepresidente iraniano ha affermato che un accordo con gli Stati Uniti è possibile se i negoziati saranno guidati da quello che ha definito un approccio “America First”, ma ha avvertito che altrimenti non ci sarà alcun accordo. “Se negozieremo…è probabile un accordo vantaggioso per entrambe le parti e per il mondo”, ha dichiarato Mohammad Reza Aref in un post su X. “Tuttavia, se ci troveremo di fronte a rappresentanti di ‘Israel First’, non ci sarà alcun accordo…continueremo inevitabilmente la nostra difesa con ancora maggiore vigore”, ha aggiunto. Lo riporta il media di opposizione Iran International.