A Gaza, migliaia di abitanti diventeranno cristiani, prevede un ex terrorista palestinese fattosi cristiano negli anni ’90, parlando in tv per il network cristano evangelico americano Trinity Broadcasting Network (TBN), una potenza mondiale.

La dichiarazione di Taysir “Tass” Abu Saada è stata rilanciata in israele da Maayan Jaffe-Hoffman per il portale Mondo Cristiano del Jerusalem Post.

Secondo Taysir “Tass” Abu Saada un numero considerevole di musulmani a Gaza probabilmente abbandoneranno l’Islam all’indomani della guerra tra Israele e Hamas, gravitando verso il cristianesimo. Molti abitanti di Gaza si sentiranno così disperati, persi e ingannati da Hamas dopo la guerra per abbandonare l’Islam e l’estremismo di Hamas per gli insegnamenti della Bibbia.

Taysir “Tass” Abu Saada ha detto che prevede che molti abitanti di Gaza si sentiranno così disperati, persi e ingannati da Hamas dopo la guerra che abbandoneranno l’Islam e l’estremismo di Hamas per gli insegnamenti della Bibbia.

“Hamas è un’ideologia diffusa tra molte persone, non solo nella Striscia di Gaza ma in tutto il mondo”, ha detto Saada. “Tuttavia, Dio ha un piano. E credo che anche il piano degli arabi e degli ebrei sia parte di questo, ed è qui che risiede la mia speranza.

“Ecco perché sono tornato in Terra Santa, per trasferirmi nella Striscia di Gaza e prendere parte alla ricostruzione”, ha continuato Saada. “Credo che con tutta la distruzione, con tutto quello che è successo, con le difficoltà che i palestinesi hanno attraversato, non possono sedersi e chiedersi: ‘Perché?’

Taysir “Tass” Abu Saada ha detto di avere già una squadra sul campo che presta servizio agli abitanti di Gaza durante la guerra, e queste persone gli dicono che “il raccolto sarà enorme”.

Saada è nato a Gaza nel 1951 e in giovane età si è trasferito con la famiglia in Arabia Saudita e Qatar. Negli anni ’70 divenne un seguace di Yasser Arafat, fuggendo infine dalla sua famiglia per unirsi all’organizzazione terroristica Fatah.

Una serie di incidenti violenti nel paese lo hanno portato nei guai legali. Alla fine, Saada fu mandato in America. Lentamente si integrò, trovò una moglie americana e alla fine incontrò un cristiano che lo aiutò a convertirsi.

Quel cristiano gli disse che “se vuoi sperimentare la tranquillità che ho io, devi amare gli ebrei”, ha ricordato Saada nella sua testimonianza. “Mi sono completamente bloccato e gli ho chiesto come poteva anche solo pensare a una cosa del genere: amare gli ebrei? Sapeva che li odiavo. Per me, come per la maggior parte degli arabi, un buon ebreo era un ebreo morto”.

Ma quella notte lui e il suo mentore cristiano lessero la Bibbia. Il giorno successivo Saada sentì il bisogno di pregare. “Le prime persone per cui mi è venuto in mente di pregare sono state il popolo ebraico”, ha detto a jewishroots.net. “Stavo pregando: ‘Oh Dio, benedici il tuo popolo, Israele. Dio, radunali nella Terra Promessa”.

Ben presto apprese che anche suo figlio si era convertito. Alla fine, anche sua moglie trovò il cristianesimo. Insieme, hanno avviato un ministero evangelico per i musulmani chiamato Hope for Ishmael e un’organizzazione umanitaria chiamata Seeds of Hope, che opera in Medio Oriente.

“Ciò che vediamo accadere oggi è davvero uno dei segni della fine dei tempi perché non è normale la distruzione che sta avvenendo”, ha detto Saada. “La mano malvagia di Hamas sta attaccando gli israeliani in modo radicale e molto malvagio. Naturalmente, Israele ha dovuto rispondere e difendersi”.

Tuttavia, ha affermato che la risposta di Israele ha portato alla morte di troppi civili di Gaza.

Secondo Saada, la soluzione è una soluzione a due Stati in cui i palestinesi continuano a vivere a Gaza, ma Israele acquisisce controllo e autorità sulla Cisgiordania. I palestinesi attraverseranno prima un periodo di integrazione e alla fine diventeranno cittadini dello Stato di Israele.

“Possiamo piantare un seme nei cuori delle generazioni più giovani”, ha detto, “mettendo la speranza nei cuori degli israeliani e dei palestinesi per vedere che esiste un modo; c’è l’idea che possiamo vivere insieme in un unico stato: Israele, con la Cisgiordania”.