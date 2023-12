Gaza, Papa Francesco ha fatto il fattibile per attenuare le sofferenze in Palestina, ben poco purtroppo al di là di un tentativo di moral suasion.

Mentre le bombe cadevano e i carri armati penetravano in profondità a Gaza alla fine di ottobre, il presidente israeliano Isaac Herzog ha avuto una telefonata tesa con Papa Francesco.

Riferiscono Stefano Pitrelli e Louisa Loveluck sul Washington Post che “il capo di Stato israeliano stava descrivendo l’orrore della sua nazione per l’attacco di Hamas del 7 ottobre, quando il papa ha risposto con una brusca controreplica”.

È “vietato rispondere al terrore con il terrore”, ha detto Francesco.

Herzog ha protestato, ribadendo la posizione secondo cui il governo israeliano stava facendo ciò che era necessario a Gaza per difendere il proprio popolo.

Il papa ha continuato dicendo che i responsabili dovrebbero effettivamente essere ritenuti responsabili, ma non i civili.

In precedenza Papa Francesco aveva parlato al telefono con il presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen), secondo l’agenzia palestinese Wafa.

Abbas ha sottolineato l’importanza vitale che il Vaticano continui i suoi sforzi per garantire un cessate il fuoco immediato israeliano a Gaza.

Nella Striscia vive una piccola comunità cristiana, poco più di 1000 fedeli (su 2,3 milioni di abitanti di fede islamica.), dei quali solo un centinaio cattolici. Ad essa è giunta la vicinanza spirituale di Papa Francesco, come ha rivelato il parroco dell’unica parrocchia latina di Gaza, padre Gabriel Romanelli: “Ieri ho parlato con Papa Francesco che mi ha manifestato la sua vicinanza e la sua preghiera per tutta la comunità ecclesiale di Gaza e per tutti i parrocchiani e abitanti”. Il religioso, di origine argentina, attualmente è bloccato a Betlemme, in attesa di fare rientro presso la sua parrocchia, dedicata alla Sacra Famiglia.

La comunità cristiana è decisa a non evacuare a sud come intimato dall’Esercito di Israele, che nella notte tra il 15 e il 16 ottobre ha preso di mira i quartieri di al-Shujaiya e di al-Zaytoun, dove si trova la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia, con oltre 500 sfollati. La telefonata di Papa Francesco li ha confermati nella loro determinazione.

Il Vaticano ha rifiutato di chiarire se il Papa stesse descrivendo pubblicamente o privatamente le azioni israeliane a Gaza come “terrorismo”. Ma in una dichiarazione al Washington Post, si riconosce una chiamata tra il papa e Herzog. “La telefonata, come altre avvenute negli stessi giorni, si inserisce nel contesto degli sforzi del Santo Padre volti a contenere la gravità e la portata della situazione di conflitto in Terra Santa”, si legge nel comunicato.

I commenti del papa hanno focalizzato il crescente orrore globale per la perdita di vite civili a Gaza. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, più di 13.300 persone sono state uccise lì da quando Israele ha lanciato la sua campagna militare all’inizio di ottobre.

Eppure c’è preoccupazione tra alcune organizzazioni filo-israeliane che, anche se il Vaticano ha meno influenza morale rispetto a un tempo, Francesco ha un potenziale maggiore rispetto alla maggior parte dei leader politici per influenzare il sentimento globali.

Il 22 novembre, nelle ore precedenti l’udienza generale e il commento sul “terrorismo”, Francesco ha avuto due incontri emozionanti: uno con i parenti delle persone uccise a Gaza e l’altro con le famiglie degli ostaggi presi da Hamas.

Nell’incontro con i palestinesi, il Papa ha pianto mentre parlavano dell’enorme numero di morti, ha detto Shireen Hilal, una professoressa che ha perso due membri della famiglia. Lei e gli altri presenti hanno detto che Francis ha usato la parola “genocidio” in inglese.

“Sapeva esattamente cosa stava succedendo, quanto fosse difficile vivere a Gaza”, ha detto. “Conosceva tutte le circostanze. Sapeva che non c’erano elettricità, gas, carburante, acqua buona e adeguata, né assistenza medica. Sapeva anche che la Chiesa sta soffrendo a Gaza”.



Un portavoce del Vaticano ha detto ai giornalisti che, per quanto ne sapeva, il papa non aveva parlato di “genocidio”, ma non lo escludeva categoricamente. Il Papa ha regolarmente messo in guardia dalle sofferenze di Gaza e ha chiesto maggiori aiuti umanitari e un cessate il fuoco duraturo. Il Vaticano afferma di aver mantenuto anche contatti quotidiani con una chiesa cattolica a Gaza che ospita 700 palestinesi.

I critici ebrei del papa lamentano che, più in generale, egli si è concentrato sulla difficile situazione di Gaza, menzionandola frequentemente, senza dedicare un pari senso di indignazione alla perdita di vite umane in Israele – qualcosa che i funzionari vaticani negano.

I suoi critici lo accusano anche di non aver denunciato specificamente i commenti che considerano antisemiti da parte dello sceicco egiziano Ahmed el-Tayeb, il grande imam della moschea al-Azhar al Cairo, con il quale Francesco aveva sviluppato rapporti affettuosi.

Alfonso Pedatzur Arbib, rabbino capo di Milano, ha espresso sgomento per il fatto che il Vaticano abbia organizzato un incontro con israeliani e palestinesi lo stesso giorno, come se gli israeliani non avessero diritto alla “solidarietà esclusiva”. Le famiglie israeliane avevano spinto molto per un incontro, che si è svolto solo dopo difficili trattative in cui il Vaticano ha cercato di evitare di inviare un messaggio politico. Gli israeliani, tuttavia, continuarono a premere, sperando che la statura del papa aiutasse la loro causa.

Il commento del papa ha scatenato una tempesta di fuoco.

“Il papa, poiché è il papa, deve misurare le sue parole”, ha detto il rabbino americano Abraham Cooper, direttore dell’azione sociale globale del Centro Simon Wiesenthal, che ha incontrato Francesco tre volte. “Dimostrare empatia per i palestinesi che hanno perso i propri cari a Gaza è una cosa decente da fare. Ma ciò a cui il Papa si stava avvicinando, e spero che non ci sia riuscito, era quello di dare un’equivalenza morale al massacro medievale [dell’attacco di Hamas] e agli atti di un paese democratico”.

Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana e confidente del papa, ha cercato di riformulare l’osservazione di Francesco.

“Questo non significa mettere tutti sullo stesso livello”, ha detto Zuppi ai giornalisti la settimana scorsa. “Il 7 ottobre è stata una tragedia, punto. È stata una tragedia”.

Tuttavia, il contraccolpo è continuato. I critici hanno criticato il papa per non aver condannato esplicitamente Hamas. Alcuni leader ebrei hanno suggerito che Francesco avesse la responsabilità non solo di difendere Israele, ma anche di prendere posizione contro un allarmante aumento dell’antisemitismo.

“Quello che sta accadendo in questo momento è un ritorno al disprezzo e alla demonizzazione degli ebrei”, ha detto Pedatzur Arbib. “Ci sono sondaggi sorprendenti secondo cui la maggior parte degli studenti italiani pensa che Israele possa essere paragonato ai nazisti. Sta succedendo qualcosa di grosso… tutte le inibizioni vengono abbandonate. Mi aspetterei un’azione inequivocabile da parte della Chiesa, che devo ancora vedere”.

La differenza nel caso del papa è in parte dovuta al fatto che la conversazione con Herzog era confidenziale, hanno detto fonti interne israeliane. Ma il governo potrebbe anche temere che uno scontro pubblico con Francesco – con il suo potenziale di influenzare fino a 1,3 miliardi di cattolici – potrebbe rivelarsi ancora più dannoso dell’osservazione sul terrorismo.

Persino i suoi critici ebrei più severi non suggeriscono che Francesco stia trafficando nell’antisemitismo, una piaga che ha ripetutamente denunciato.

Come cardinale a Buenos Aires – sede di una delle più grandi popolazioni ebraiche del mondo – Francesco era noto per celebrare le festività ebraiche con la gente del posto, aiutando ad accendere le menorah durante Hanukkah.

Nel 2015, ha celebrato il cinquantesimo anniversario di Nostra Aetate – la dichiarazione del Vaticano II che cercava di rimuovere la colpa dell’era biblica per la morte di Gesù sul popolo ebraico – con una delle più forti difese di Israele da parte di un papa in carica. “Attaccare gli ebrei è antisemitismo, ma anche un attacco diretto allo Stato di Israele è antisemitismo”, ha affermato.

Più dei pontefici precedenti, però, il primo papa latinoamericano ha anche sostenuto i diritti umani, considerando gli oppressi, i perdenti e gli oppressi come la sua causa principale. Riflette la generale sfiducia e scetticismo del Sud del mondo nei confronti dell’Occidente e dei suoi alleati, così come opinioni più comprensive nei confronti dei palestinesi e della Russia.

È stato in quel contesto che Francesco ha visitato Betlemme nel 2014 e ha pregato accanto a una barriera di separazione della Cisgiordania su cui era scritto lo slogan “Palestina libera!”.

Francesco è diventato ancora meno cauto nell’ultima fase del suo pontificato, esprimendosi in termini forti e schietti. L’anno scorso, aveva suggerito che il presidente russo Vladimir Putin avesse invaso l’Ucraina in parte a causa “dell’abbaiare della NATO alla porta della Russia”. Recentemente ha denunciato un “forte atteggiamento reazionario” tra i cattolici americani, rimuovendo successivamente un critico, il vescovo del Texas Joseph Strickland, e privando i tradizionali privilegi di un altro, il cardinale americano Raymond Burke.

Faiola e Pitrelli riferirono da Roma e Loveluck da Gerusalemme. Miriam Berger a Gerusalemme e Lior Soroka a Tel Aviv hanno contribuito a questo rapporto.