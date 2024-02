Mano molla, mano debole, mano stanca: sono tutti sintomi che nascondono rischi di patologie. Una presa debole della mano non è solo un segno di debolezza o di problemi legati all’invecchiamento, ma potrebbe essere un indicatore di una serie di problemi di salute di tipo 2 diabete, problemi cardiovascolari, ictus, disturbi ai reni e al fegato, tra gli altri.

Lo ha scoperto un recente studio condotto da una equipe di medici indiani. Soprattutto la debolezza improvvisa della mano non dovrebbe essere presa alla leggera in quanto può essere un indicatore di ictus o problemi cardiaci.

Gli altri problemi di salute associati ad una presa debole della mano potrebbero essere la sindrome del tunnel carpale (disturbo da compressione nervosa, che causa dolore, senso di intorpidimento e formicolio a polso, mano e dita), un’ernia del disco cervicale, l’artrosi.

La debolezza della presa della mano potrebbe significare maggiori probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2 e i relativi disturbi metabolici.

La sindrome del tunnel carpale, conosciuta anche come compressione del nervo mediano, è una delle cause più comuni di intorpidimento, formicolio o debolezza e dolore alla mano. Questa condizione si verifica a causa dell’uso eccessivo della mano, del braccio o del polso, spesso a causa di movimenti ripetitivi come l’uso di macchinari o la digitazione. I lavoratori della catena di montaggio, fognature o maglierie, panettieri, cassieri, parrucchieri o musicisti corrono un rischio maggiore di sviluppare questa sindrome.

5 cinque cose che la presa debole della mano rivela sulla tua salute, qualcosa di più di una semplice mancanza di forza nel braccio.

1. Massa muscolare e forza: una presa debole della mano è spesso correlata a una minore massa muscolare e forza, il che può aumentare il rischio di infortuni e influire sulle prestazioni fisiche complessive.

2. Salute cardiovascolare: la ricerca suggerisce che la forza della presa è collegata alla salute cardiovascolare. Una presa più debole può indicare una cattiva circolazione e potenziali fattori di rischio per malattie cardiache e ictus.

3. Metabolismo: una ridotta forza di presa è stata associata alla resistenza all’insulina e a una maggiore probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2. Potrebbe indicare problemi metabolici sottostanti che richiedono attenzione.

4. Stato nutrizionale: un apporto inadeguato di nutrienti o una malnutrizione possono portare a debolezza muscolare, anche alle mani. Una presa debole potrebbe segnalare la necessità di rivalutare le abitudini alimentari e garantire una corretta alimentazione.

5. Declino funzionale complessivo: la forza della presa è un indicatore del declino funzionale complessivo negli anziani. Può prevedere le limitazioni della mobilità e il rischio di mortalità. L’esercizio fisico regolare e i cambiamenti nello stile di vita possono aiutare a migliorare la forza di presa e la salute generale.

Prevenzione

“Anche se hai bisogno di usare le mani in modo persistente per lavoro o per responsabilità in casa, il dolore alle mani causato dall’uso ripetitivo può essere difficile da controllare. Pertanto, i medici consigliano di fare brevi pause dalla digitazione o da altri lavori per alcuni minuti ogni ora.