Le borracce contengono 40mila volte più batteri della tavoletta del wc. Uno studio condotto per il sito waterfilterguru.com ha evidenziato come la scarsa igiene delle bottigliette riutilizzabili le trasformi in un vero e proprio ricettacolo di batteri.

I ricercatori hanno effettuato tre prelievi diversi su alcune parti di alcune borracce e hanno rilevato la presenza di due tipi di batteri: i Gram-negativi (che possono causare infezioni e che sono resistenti agli antibiotici) e i bacilli (che provocare problemi gastrointestinali).

Borracce e batteri, lo studio

“La bocca umana ospita una vasta gamma di batteri diversi – ha spiegato il dottor Andrew Edwards, microbiologo molecolare dell’Imperial College di Londra – quindi non sorprende che i recipienti per bere siano ricoperti di microbi”.

Le borracce, secondo gli esperti non solo contengono più batteri di una tavoletta del bagno ma anche il doppio di quelli presenti sul lavello della cucina, quattro volte quelli sul mouse del computer e quattordici volte quelli nella ciotola dell’acqua di un animale domestico.

Gli autori dello studio comunque minimizzano l’allarme: “Non ho mai sentito di qualcuno che si sia ammalato a causa di una bottiglia di acqua e allo stesso modo nemmeno i rubinetti rappresentano un problema: quando si è sentito di qualcuno che si sia ammalato versando un bicchiere d’acqua dal rubinetto?”.