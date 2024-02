Colesterolo ridotto grazie a un nuovo trattamento di editing genetico, in America in un esperimento di dimensioni limitate sono riusciti a ridurre il colesterolo pericoloso. Lo studio ha coinvolto solo 10 pazienti, ma suggerisce che il colesterolo può essere ridotto in modo permanente con un unico trattamento per i pazienti a rischio di malattie cardiache.

Riferisce Gina Kolata, da anni redattrice di salute per il New York Times. I pazienti di cui lo studio si è occupato avevano una grave malattia cardiaca che aveva causato dolore toracico e attacchi di cuore. Essi si sono offerti volontari per un trattamento sperimentale per abbassare il colesterolo utilizzando l’editing genetico, diverso da qualsiasi cosa provata prima sui pazienti.

Il risultato, reso noto dalla società Verve Therapeutics di Boston in una riunione dell’American Heart Association, ha dimostrato che il trattamento sembrava ridurre notevolmente i livelli di colesterolo nei pazienti e che sembrava essere sicuro.

Lo studio ha coinvolto solo 10 pazienti, con un’età media di 54 anni. Ciascuno aveva un’anomalia genetica, l’ipercolesterolemia familiare, che colpisce circa un milione di persone negli Stati Uniti. Ma i risultati potrebbero anche indicare la strada a milioni di altri pazienti in tutto il mondo che lottano contro le malattie cardiache, che rimangono una delle principali cause di morte. Solo negli Stati Uniti, ogni anno più di 800.000 persone hanno attacchi di cuore.

In Italia, nel 2020, i morti per malattie circolatorie sono stati 227 mila.

E mentre saranno necessari ulteriori studi su una gamma più ampia di pazienti, esperti di editing genetico e cardiologi hanno affermato che il trattamento ha il potenziale per trasformare la cardiologia preventiva.

Impressionato dai dati e dal potenziale che mostrano, il colosso farmaceutico Eli Lilly ha pagato 60 milioni di dollari per collaborare con Verve Therapeutics e ha deciso di acquisire ulteriori diritti sui programmi di Verve per ulteriori 250 milioni di dollari. Se l’editing continua a sembrare promettente, Eli Lilly prevede di aiutare con studi più ampi.

“Fino ad ora, abbiamo pensato all’editing genetico come a un trattamento da riservare alle malattie molto rare per le quali non esistevano altri trattamenti”, ha affermato il dottor Daniel Skovronsky, responsabile scientifico e medico della Eli Lilly. “Ma se possiamo rendere l’editing genetico sicuro e ampiamente disponibile, perché non affrontare una malattia più comune?”

Il nuovo studio è stato condotto dal dottor Sekar Kathiresan, amministratore delegato di Verve. I pazienti hanno ricevuto una singola infusione di microscopiche nanoparticelle lipidiche contenenti al loro interno una fabbrica molecolare per modificare un singolo gene nel fegato, il sito della sintesi del colesterolo. Il gene PCSK9 aumenta i livelli di colesterolo LDL, quello cattivo. Il piano era bloccarlo.

Le piccole sfere lipidiche venivano trasportate attraverso il sangue direttamente al fegato. Sono entrati nelle cellule del fegato e si sono aperti, rivelando due molecole. Uno istruisce il DNA a creare uno strumento di modifica genetica e l’altro è una guida per portare lo strumento di modifica al gene che necessita di modifica.

Il trattamento “è quasi fantascienza”, ha affermato un medico cardiologo non coinvolto nello studio.

Lo strumento di modifica genetica, spiega Gina Kolata, funziona come una matita e una gomma. La gomma cancella una lettera del gene bersaglio e la matita ne scrive una nuova, disattivando PCSK9.

L’obiettivo: un unico trattamento per abbassare il colesterolo che si traduca in una protezione permanente dalle malattie cardiache.

I pazienti hanno ricevuto dosi variabili. I livelli di LDL nei tre che hanno ricevuto le dosi più alte sono scesi dal 39 al 55%.

Nel piccolo studio, coloro che hanno ricevuto le dosi più elevate hanno manifestato sintomi simil-influenzali per alcune ore. Due pazienti hanno avuto eventi avversi gravi che il comitato indipendente per la sicurezza e il monitoraggio dei dati dello studio ha ritenuto essere il risultato di una grave malattia cardiaca sottostante. Il consiglio ha consigliato ai ricercatori di non interrompere lo studio.

Uno ha avuto un arresto cardiaco fatale cinque settimane dopo aver ricevuto l’infusione. L’autopsia ha mostrato che molte delle sue arterie coronarie erano bloccate.

L’altro paziente ha avuto un infarto il giorno dopo l’infusione. Si è scoperto che aveva avuto dolore al petto prima di ricevere l’infusione ma non lo aveva riferito. Se gli investigatori lo avessero saputo, non avrebbe ricevuto le cure.

​Il trattamento è il punto di arrivo di studi iniziati dieci anni fa, quando i ricercatori scoprirono individui rari ma sani con livelli di colesterolo che sembravano incredibilmente bassi. Il motivo era che il loro gene PCSK9 era mutato e non funzionava più. Di conseguenza, queste persone erano protette dalle malattie cardiache.

Ciò ha portato allo sviluppo di anticorpi per bloccare il gene. I pazienti si iniettano gli anticorpi una volta alla settimana. Poi è arrivata un’iniezione di RNA due volte all’anno che impedisce la produzione di PCSK9.

Anche se l’editing genetico funziona, la sua applicazione ai giovani a rischio cardiaco è una cosa già lontana. Ma, ha affermato il dottor Gulati, l’editing genetico precoce dei pazienti più giovani con livelli di colesterolo geneticamente elevati potrebbe impedire l’indurimento delle arterie.

“Potrebbe essere una medicina incredibile”, ha detto.

Tutto ciò dipende dal successo e dalla sicurezza dell’editing genetico e dalla durata dei suoi effetti. Il primo paziente è stato trattato appena sei mesi fa. Ma uno studio precedente sulle scimmie è durato due anni e mezzo e i risultati dell’editing genetico hanno avuto effetto durevole.

.