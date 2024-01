Cosa succede al tuo corpo quando assumi troppi zuccheri aggiunti?

Se c’è una cosa su cui la maggior parte delle diete concorda, è la necessità di limitare lo zucchero, soprattutto quello aggiunto a bibite gassate e dolci. L’eccessivo consumo di zuccheri aggiunti infatti può scatenare una serie di problemi di salute, dai picchi di zucchero nel sangue all’aumento di peso. Vediamo cosa accade al tuo corpo quando mangi troppi zuccheri e perché dovresti considerare seriamente di ridurne il consumo.

Cosa succede al tuo corpo se assumi troppi zuccheri

1. Picchi e cali di zucchero nel sangue:

Lo zucchero è un carboidrato semplice, ma il suo consumo eccessivo può portare a picchi e cali drastici dello zucchero nel sangue. Questi cambiamenti possono causare sintomi spiacevoli come nausea, affaticamento e battito cardiaco accelerato. La moderazione è la chiave per mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue.

2. Aumento di peso

I dolci spesso non saziano a lungo, portando a eccessi alimentari. Inoltre, gli zuccheri aggiunti possono influenzare gli ormoni legati all’appetito, aumentando la fame e favorendo l’accumulo di peso. Ricerche del 2019 collegano il consumo eccessivo di zucchero a tassi più elevati di obesità.

3. Carie ai denti

Lo zucchero è il principale colpevole nella formazione di carie secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Fornisce nutrimento ai batteri dannosi che producono acido, danneggiando lo smalto e la dentina. Ridurre lo zucchero contribuisce a una migliore salute dentale.

4. Aumenta l’infiammazione

Lo zucchero è noto per essere un alimento infiammatorio. Studi del 2022 evidenziano il suo ruolo chiave nell’insorgenza e nell’aggravamento dell’infiammazione, collegandolo a malattie autoimmuni e infiammatorie intestinali. Mantenere basso l’apporto di zucchero può ridurre il rischio di condizioni infiammatorie.

5. Aumento del rischio di malattie cardiache

L’infiammazione associata allo zucchero può avere gravi conseguenze, tra cui un aumento del rischio di malattie cardiache. Uno studio di Harvard del 2014 ha evidenziato una correlazione diretta tra l’assunzione di calorie da zucchero e il rischio di malattie cardiovascolari.

6. Problemi alla pelle

Il consumo eccessivo di zucchero può contribuire alla formazione di prodotti finali di glicazione avanzati (AGE), danneggiando il collagene ed elastina della pelle. Studi del 2010 collegano questo danno a un aspetto meno giovane e potenziali problemi di acne.

Quanto zucchero assumere al giorno?

La questione dello zucchero è molto seria e l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) più volte ha sottolineato che le quantità da assumere devono essere limitate, arrivando a dimezzare le dosi rispetto a quelle indicate come massime fino a qualche anno fa.

Fino a pochi anni fa l’Oms consigliava di limitare l’assunzione giornaliera di “zuccheri liberi” a non più del 10% del fabbisogno energetico quotidiano. Ciò vuol dire che per una persona con uno stile di vita abbastanza sedentario e un fabbisogno energetico di circa 2000 calorie al giorno, l’assunzione è di al massimo 200 calorie in forma di zuccheri aggiunti, ossia 50g. Stando però ai più recenti consigli dell’OMS sarebbe bene rimanere ben al di sotto di questo limite, cercando di ridurlo fino alla metà ovvero non più di 25 gr al giorno, quantità che dovrebbe tener conto anche di tutti i zuccheri già presenti naturalmente negli alimenti. Va da sé che la quantità di questo alimento dovrebbe essere piuttosto limitata per poter rientrare negli standard delle linee guida.