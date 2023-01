Covid, tra gli over 80 no vax mortalità 10 volte superiore rispetto ai vaccinati (foto Ansa)

Nella popolazione di età 60-79 anni per i non vaccinati contro il Covid il tasso di mortalità risulta tre volte più alto rispetto ai vaccinati con booster e quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con quarta dose da meno di 120 giorni. Negli over 80 la mortalità (dati dal 18/11/2022 al 18/12/2022) risulta quasi sei volte più alto rispetto ai vaccinati con dose addizionale/booster, e rispettivamente dieci volte e quasi cinque volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con seconda dose booster da meno di 120 giorni e da oltre 120 giorni. Lo indica il report esteso dell’Iss con i dati aggiornati sull’efficacia del vaccino.