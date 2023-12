I glutei perfetti di uomini e donne, secondo la scienza: tutto dipende dal rapporto vita-fianchi: i centimetri della larghezza del giro vita divisi per i centimetri dei fianchi.

I risultati di due studi pubblicati su una rivista accademica dimostrano che le dimensioni non sono il fattore più importante quando si tratta di un fondoschiena esteticamente piacevole per le donne, nonostante l’ “effetto Kardashian” sugli standard di bellezza. Il Daily Mail ne dà conto.

In uno studio condotto dai chirurghi della Loma Linda University in California, gli esperti hanno reclutato 1.100 fra uomini e donne e hanno chiesto loro di guardare le immagini di otto diversi gruppi di glutei femminili, che i medici avevano generato digitalmente.

È stato poi chiesto loro di indicare ai ricercatori quale fosse il più attraente. I risultati hanno mostrato che le persone trovavano più attraente un rapporto “vita-fianchi” di 0,65. Questo numero si traduceva in una forma più stretta e più visibile e una vita più stretta che si allargava leggermente verso i fianchi.

Ma i glutei ideali sono ben lontani dalle proporzioni estreme viste in molte celebrità di serie A famose per le loro figure a clessidra.

In uno studio separato, che ha coinvolto 2.000 uomini e donne, ai partecipanti sono state mostrate cinque immagini di glutei maschili e si è chiesto loro di dare un voto da uno a cinque a ciascuna di esse, con quelle valutate cinque come le più attraenti.

Anche i glutei maschili classificati al primo posto erano di dimensioni moderate, ma i contorni dei muscoli erano più definiti.

L’interesse per la “Brazilian Butt Lift” o BBL, una procedura in cui il medico trasferisce il grasso dalla pancia, dai fianchi o dalle cosce ai glutei, è stato alimentato dalle celebrità dalle grandi dimensioni, tra cui Khloe Kardashian, Cardi B e K.Michelle.

Ma con il cambiamento della moda molte sembrano aver subito un’inversione di tendenza, con Khloe Kardashian che appare nel 2022 con una figura dimagrita.

Nel primo studio, gli scienziati hanno iniziato a modificare digitalmente un’immagine di stock di una coppia di glutei femminili per creare otto immagini con diversi rapporti vita-fianchi.

Questo è il principale fattore che determina le dimensioni del sedere, insieme alla quantità di grasso corporeo all’interno dei glutei, e ha fatto sì che le immagini generate al computer sembrassero avere un volume variabile nel tessuto dei glutei.

Più grande era il rapporto vita-fianchi di una persona, più grasso si aveva intorno alla vita, facendo apparire il sedere meno sinuoso.

Più il rapporto vita-fianchi era basso, meno grasso avevano intorno alla vita, facendo apparire i glutei più curvi.

Le immagini sono state poi mostrate a 1.000 partecipanti allo studio, reclutati tramite i social media.

Quasi tutti i partecipanti provenivano dagli Stati Uniti – metà uomini e metà donne – e la maggior parte aveva un’età compresa tra i 25 e i 34 anni.

I ricercatori hanno scoperto che i glutei con un rapporto vita/fianchi di 0,65 erano i più apprezzati. Il 44% degli intervistati ha dichiarato che questa era l’opzione preferita.

Un rapporto di 0,65 significa che i glutei sono circa il 35% più grandi della vita. È stato misurato avvolgendo un metro intorno alla vita nel suo punto più piccolo e ai fianchi nel loro punto più grande.

Al secondo posto c’è il rapporto leggermente più piccolo di 0,60: un quarto del campione ha preferito questa misura.

Secondo i medici, i rapporti vita-fianchi variano nella popolazione, ma qualsiasi valore pari o inferiore a 0,6 sarebbe “difficile da far passare per naturale”. Non c’erano differenze significative tra gruppi di età, generi e gruppi etnici in termini di natiche preferite.

Nello studio pubblicato sulla rivista Plastic and Reconstructive Surgery, i ricercatori hanno dichiarato: “Il nostro studio ha rilevato che un rapporto vita-fianchi più basso era preferito rispetto al più volte citato 0,7”.

Solo il 5,7% degli intervistati riteneva che 0,7 fosse il rapporto vita/fianchi più attraente.

Questo potrebbe essere una conseguenza dell’esposizione prominente e della desensibilizzazione della popolazione generale alle star dei reality e alle celebrità con figure più formose”.

Nello studio sul sedere maschile, i ricercatori hanno chiesto a 2.000 persone di valutare cinque immagini digitali di un sedere maschile da tre angolazioni: Dietro, in curva e di lato.

I partecipanti hanno classificato le immagini da 1 a 5, dove 5 è il valore più attraente, e i loro punteggi sono stati poi combinati per ottenere una cifra complessiva.

I partecipanti sono stati reclutati online e il 61% erano maschi di età compresa tra i 25 e i 34 anni.

Tutti i partecipanti risiedevano negli Stati Uniti e la metà di essi proveniva da un ambiente bianco, mentre il 75% era eterosessuale.

I risultati hanno mostrato che, nel complesso, i partecipanti preferivano un sedere “moderatamente ingrandito” e “ben proporzionato” nell’aspetto.

I risultati hanno mostrato che, da dietro, l’indice trocanterico gluteo (GTI) di 0,66 era il più apprezzato, con un punteggio medio di 3,1.

Il GTI è stato misurato dividendo la distanza tra il punto più sottile della vita e la base dei glutei per il punto più largo dei glutei.

I ricercatori hanno dichiarato di aver utilizzato questo valore per gli uomini invece del rapporto vita-fianchi a causa delle differenze nella distribuzione del grasso tra i due sessi.

Un rapporto di 0,66 significa che i glutei sono circa il 34% più grandi della distanza tra la vita e la parte inferiore del sedere.

Seguono un rapporto di 0,64 con un punteggio medio di 3 e 0,68 con un punteggio medio di 2,9. All’altro estremo della scala, i partecipanti erano meno propensi a considerare lo 0,58 come il loro preferito.

Per gli altri punti di vista, invece, i partecipanti hanno classificato i glutei con un GTI di 0,64 come i più attraenti.

Tra i partecipanti omosessuali, i risultati hanno mostrato che i partecipanti erano più propensi a classificare il rapporto di 0,62 come il più attraente.

I ricercatori hanno affermato che c’era una differenza significativa nelle risposte a seconda della regione, con coloro che vivevano nelle aree meridionali degli Stati Uniti più propensi a dire che preferivano un sedere più voluminoso negli uomini.

L’interesse per l’aumento dei glutei maschili è cresciuto negli ultimi anni: il numero di interventi è aumentato e la percentuale di tutti gli interventi di modifica dei glutei effettuati su uomini è passata dal 2,2% nel 1997 al 6,2% nel 2012.