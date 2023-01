Il sesso può allungare la vita, poca libido fa male agli uomini (come fumo, alcol…)

Il sesso può allungare la vita. Gli uomini con bassa libido infatti, hanno fino al doppio delle probabilità di subire una morte prematura rispetto ai loro coetanei. Sembra non lasciare spazio a dubbi uno studio svolto dall’Università di Yagamata in Giappone. I ricercatori hanno scoperto che una persistente mancanza di desiderio sessuale fa male come fumare, abusare di alcolici o mangiare troppo e male.

Poca libido fa male alla salute

Gli esperti hanno messo sotto osservazione le cartelle cliniche e le risposte ai sondaggi di oltre 20.000 uomini e donne in Giappone. Il team di lavoro ha seguito tutte le persone coinvolte per oltre un decennio. I risultati hanno dimostrato che i maschi sopra i 40 anni che avevano una bassa libido avevano quasi il doppio delle probabilità di morire di cancro. Il rischio di morte per malattie cardiache era maggiore di una volta e mezza.

Uno stile di vita sbagliato uccide il desiderio

I risultati sono rimasti gli stessi anche dopo che gli scienziati hanno tenuto conto del fumo, dell’uso di alcol, del peso, delle condizioni di salute sottostanti, dei livelli di esercizio e di altre variabili. Gli scienziati ipotizzano che siano le cattive abitudini di vita a ridurre le pulsioni sessuali degli uomini. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica PLOS One.

Sesso, chi ha meno “voglia” invecchia prima

Questo studio è il primo a esaminare in modo scientifico le associazioni tra interesse sessuale e mortalità per tutte le cause, e mortalità cardiovascolare e per cancro. Le donne nello studio avevano più del doppio delle probabilità di riportare una libido inferiore. Gli scienziati non hanno però stabilito un legame tra questo e la mortalità. Le persone che hanno segnalato una mancanza di interesse per il sesso tendevano all’invecchiamento, avevano maggiori probabilità di bere di più, avevano il diabete, ridevano di meno, sperimentavano una sorta di disagio psicologico e avevano livelli di istruzione inferiori.