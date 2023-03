Oms: “Presto il Covid lo vedremo come una comune influenza stagionale”

Per l’Oms il Covid sta per diventare una comune influenza stagione. Dopo 3 anni e 7 milioni di morti sul pianeta ora, secondo l’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la pandemia sta finendo.

La conferenza dell’Oms sul Covid

Lo scorso fine settimana ha segnato tre anni da quando l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite definì per la prima volta la situazione come una pandemia. “Penso che stiamo arrivando a un punto in cui potremo guardare al Covid-19 allo stesso modo in cui guardiamo all’influenza stagionale”, ha sottolineato in una conferenza stampa il direttore delle emergenze dell’Oms Michael Ryan. “Una minaccia per la salute, un virus che continuerà a uccidere. Ma un virus che non sta sconvolgendo la nostra società o sconvolgendo i nostri sistemi ospedalieri, e credo tutto ciò avverrà, come ha detto Tedros (Adhanom Ghebreyesus, il direttore dell’Oms), quest’anno”. Il capo dell’organizzazione ha già affermato che il mondo si trova in una posizione molto migliore ora rispetto a qualsiasi momento di questi anni di pandemia.