USA, primi casi di contagio di HIV da iniezioni estetiche con plasma

Negli Stati Uniti sono stati accertati i primi casi di trasmissione del virus HIV attraverso trattamenti estetici con plasma. Secondo quanto riportato dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC), ben 59 clienti di un centro Spa di Albuquerque, nel New Mexico, sono state esposte al rischio di contrarre l’HIV a causa di pratiche che coinvolgono iniezioni sanguigne.

Contagio da HIV, i dettagli

Tre donne sono state infettate con il virus dell’HIV dopo aver ricevuto trattamenti presso un rinomato Istituto di Bellezza per VIP di Albuquerque. I trattamenti incriminati sono conosciuti come ‘facial dei vampiri’, una pratica diffusa che prevede micro-iniezioni di plasma sanguigno sul viso per migliorare l’aspetto della pelle, riducendo rughe e segni di invecchiamento.

Le indagini sono iniziate nel 2018, quando una donna trattata presso questo centro è risultata sieropositiva dopo la procedura. Di conseguenza, il centro è stato temporaneamente chiuso. Tuttavia, due casi recenti di sieropositività tra ex clienti hanno fatto riaprire l’inchiesta, portando alla luce prove che indicano pratiche rischiose che possono diffondere infezioni attraverso il sangue.

Il Dipartimento della Sanità del New Mexico e i CDC hanno avvertito che i clienti della Spa potrebbero essere stati esposti al virus HIV non solo attraverso i ‘facial dei vampiri’, ma anche attraverso altre tecniche che coinvolgono iniezioni, come il botox.

Per affrontare questa emergenza sanitaria, il dipartimento offre test gratuiti per l’HIV a tutte le persone che hanno ricevuto trattamenti con iniezioni presso questo centro estetico. Questo servizio è stato messo a disposizione per garantire che tutti coloro che potrebbero essere stati esposti al virus possano ricevere un’adeguata assistenza e consulenza medica.

Questi episodi mettono in luce l’importanza di scegliere con attenzione le strutture e i professionisti che offrono trattamenti estetici. È fondamentale verificare la reputazione e le pratiche sanitarie adottate dai centri di bellezza, assicurandosi che rispettino gli standard più elevati di igiene e sicurezza.

Inoltre, è essenziale che i clienti siano informati e consapevoli dei rischi associati a determinati trattamenti estetici, specialmente quelli che coinvolgono l’uso di aghi e iniezioni. Consultare sempre un medico qualificato prima di sottoporsi a qualsiasi procedura cosmetica può contribuire a ridurre il rischio di esposizione a infezioni e complicazioni.