Free will, libero arbitrio, per Robert Sapolsky, neurobiologo di Stanford , semlicemente non esiste: siamo solo una macchina biologica.

Free will, libero arbitrio, per Robert Sapolsky, neurobiologo di Stanford , semlicemente non esiste: siamo, sostiene, una macchina biologica.

Siamo condizionati dalla biologia, dall’educazione, dalle circostanze e a qualsiasi imprevisto che la vita ci riserva. Come ogni organismo vivente, siamo semplici “macchine biologiche”.

Vincitore di una borsa di studio MacArthur all’età di 30 anni, Sapolsky, che oggi ne ha 66, ha trascorso oltre quattro decenni a studiare a fondo il comportamento umano e dei primati.

Il suo nuovo libro, “Determinato: La vita senza libero arbitrio”, è un esame e un’analisi brutale dei principali argomenti a favore della volontà umana.

“Il mondo è davvero incasinato e reso molto, molto più ingiusto dal fatto che premiamo e puniamo le persone per cose su cui non hanno alcun controllo”, ha dichiarato Sapolsky al Los Angeles Times. “Non abbiamo il libero arbitrio. Smettetela di attribuirmi cose che non ci sono”.

Si tratta di una convinzione estrema, certo, e voi potreste pensarla diversamente. Ma, come sostiene Sapolsky, anche una piccola e presunta decisione come questa è predeterminata. L’idea che il libero arbitrio significhi che siamo responsabili delle nostre azioni è una “definizione completamente infondata”, ha dichiarato al New York Times.

“Perché esista questo tipo di libero arbitrio, dovrebbe funzionare a livello biologico in modo del tutto indipendente dalla storia dell’organismo”, ha spiegato il ricercatore. “Si potrebbero identificare i neuroni che causano un particolare comportamento, e non avrebbe importanza cosa facciano gli altri neuroni del cervello, quale sia l’ambiente, quali siano i livelli ormonali della persona, in quale cultura sia stata cresciuta”.

Ma è importante, dice. Passiamo tutta la vita ad essere condizionati a rispondere a stimoli diversi, come ad esempio un cattivo odore. Il modo in cui ci comportiamo di fronte a quell’odore è determinato dalla nostra genetica, dalla genetica che ha programmato i nostri recettori olfattivi e da ciò che siamo stati condizionati a fare durante la nostra educazione in risposta a quella percezione.

“In ogni momento significativo, prendiamo decisioni basate sui nostri gusti, sulle nostre predilezioni, sui nostri valori e sul nostro carattere”, ha dichiarato al NYT. Tutti questi elementi provengono da qualche parte e la nostra mente non agisce indipendentemente da essi.

La questione si fa più profonda. Se il libero arbitrio è una finzione, sostiene Sapolsky, allora la responsabilità morale non esisterebbe. Potremmo solo “appropriarsi” di ciò che facciamo – comprese le decisioni morali – “in senso puramente meccanico”.

“Chi spinge l’idea che non siamo altro che burattini biochimici deterministici è responsabile dell’aumento della sofferenza psicologica e della mancanza di speranza in questo mondo”, ha dichiarato Tse al Los Angeles Times un altro neuroscienziato che la pensa all’opposto.