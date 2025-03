Kryptonite, la magica sostanza che rende Superman invisibile e super umano, riaffiora nel titolo di Asia Times che rivela una nuova arma cinese in grado di contrastare il supersonico invisibile americano US B-21.

I missili aria-aria ipersonici della Cina, scrive Gabriel Honrada, progettati specificamente per abbattere i bombardieri stealth statunitensi, segnalano un potenziale cambiamento sismico nel futuro del combattimento aereo, che potrebbe rimodellare radicalmente l’equilibrio di potere dell’Indo-Pacifico.

Gli scienziati cinesi hanno confermato l’esistenza di un nuovo missile aria-aria ipersonico, che sarebbe stato sottoposto a test di resistenza al calore estremo per soddisfare i severi requisiti prestazionali dell’Aeronautica militare dell’Esercito popolare di liberazione, secondo un recente rapporto del South China Morning Post.

Sviluppato dalla China Airborne Missile Academy (CAMA) a Luoyang, nella provincia di Henan, il nuovo missile rappresenta una minaccia significativa per gli aerei militari statunitensi, tra cui il bombardiere stealth B-21.

Kryptonite cinese

Secondo SCMP, le valutazioni finali dei prototipi di missili a grandezza naturale sono state condotte in una galleria del vento riscaldata ad arco in grado di generare flussi di aria calda che raggiungono decine di migliaia di gradi Celsius.

Questo processo garantisce che il missile possa resistere a un’esposizione prolungata a temperature superiori a 1.200 gradi Celsius, equivalenti a volare a Mach 9 per un periodo prolungato.

L’elevata velocità e la resistenza al calore del missile lo rendono un’arma formidabile in grado di superare gli attuali aerei militari statunitensi. Sottolineando le sue capacità, SCMP ha osservato che, in un gioco di guerra simulato, i missili aria-aria ipersonici della Cina, capaci di raggiungere Mach 6, hanno abbattuto un bersaglio simile a un bombardiere statunitense B-21 e al drone che lo acccompagna.

Il B-21 è fondamentale per contrastare una potenziale invasione cinese di Taiwan, sfruttando le sue capacità stealth, di gittata e di carico utile per operare in aree altamente contese.

La missione del B-21

Un rapporto di marzo 2023 di Mark Gunzinger per il Mitchell Institute for Aerospace Studies rileva che il B-21 avrebbe preso di mira obiettivi essenziali nelle fasi iniziali di un conflitto, come navi d’assalto anfibie dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA), lanciamissili e basi aeree.

Gunzinger sottolinea anche la capacità del B-21 di trasportare varie munizioni, tra cui piccole bombe a guida di precisione, per colpire efficacemente obiettivi mobili e ben difesi. La sua capacità a lungo raggio consente operazioni da basi distanti come Guam e Australia, riducendo la dipendenza dalle forze schierate in avanti vulnerabili agli attacchi PLA.

Dato il ruolo critico del B-21, i caccia stealth cinesi, dotati di missili aria-aria ipersonici, potrebbero minacciare significativamente le sue operazioni. L’ampia capacità interna, la lunga gittata e la capacità di supercrociera del J-20 suggeriscono che è progettato come piattaforma di intercettore a lungo raggio e attacco aria-superficie.

Allo stesso modo, il J-36 di nuova generazione, un aereo stealth a forma di delta senza coda, combina alta velocità, lunga gittata, capacità di carico utile pesante e sensori avanzati.L’apparente successo nello sviluppo da parte della Cina di missili aria-aria ipersonici e caccia avanzati contrasta nettamente con i progressi travagliati del programma di caccia statunitense Next Generation Air Dominance (NGAD). Il futuro dell’NGAD rimane incerto poiché l’aeronautica militare statunitense ha sospeso l’assegnazione del contratto a causa dei costi crescenti, ora stimati in 300 milioni di dollari per aereo.