La Cina ha lanciato una missione lunare senza equipaggio con un razzo che mira a portare per la prima volta sulla terra campioni dal lato nascosto della Luna, in un passo avanti potenzialmente importante per l’ambizioso programma spaziale del paese.

La sonda Chang’e-6, la missione lunare robotica più complessa della Cina fino ad oggi, scrivono Simone McCarthy and Marc Stewart della CNN, è decollata su un razzo Long March-5 dal centro di lancio spaziale di Wenchang, nell’isola di Hainan, nel sud della Cina, dove gli appassionati di spazio si erano riuniti per assistere al momento storico.

Il lancio segna l’inizio di una missione che mira a rappresentare una pietra miliare nel tentativo della Cina di diventare una potenza spaziale dominante, con l’intenzione di far sbarcare gli astronauti sulla Luna entro il 2030 e di costruire una base di ricerca sul polo sud.

La missione pianificata dalla Cina della durata di 53 giorni vedrebbe il lander Chang’e-6 atterrare in un cratere spalancato sul lato nascosto della Luna, che non è mai rivolto verso la Terra. La Cina è diventata il primo e unico Paese ad atterrare sul lato nascosto della Luna durante la missione Chang’e-4 del 2019.

Qualsiasi campione recuperato dal lander Chang’e-6 potrebbe aiutare gli scienziati a scrutare l’evoluzione della Luna e del sistema solare stesso – e fornire dati importanti per far avanzare le ambizioni lunari della Cina. La sonda Chang’e-6 sarà un test chiave per le capacità spaziali della Cina nel suo sforzo di realizzare il “sogno eterno” del leader Xi Jinping di trasformare il Paese in una potenza spaziale.

Negli ultimi anni la Cina ha compiuto rapidi progressi nel settore spaziale, in un campo tradizionalmente guidato da Stati Uniti e Russia.

Con il programma Chang’e, lanciato nel 2007 e intitolato alla dea della luna della mitologia cinese, nel 2013 la Cina è diventata il primo paese a realizzare un atterraggio lunare robotizzato in quasi quattro decenni. Nel 2022, la Cina ha completato la propria stazione spaziale orbitale, la Tiangong.

Per comunicare con la Terra dal lato nascosto della Luna, Chang’e-6 dovrà fare affidamento sul satellite Queqiao-2, lanciato in orbita lunare a marzo.

La sonda stessa è composta da quattro parti: un orbiter, un lander, un ascender e un modulo di rientro.

Il piano di missione prevede che il lander del Chang’e-6 raccolga polvere lunare e rocce dopo essere atterrato nel vasto bacino del Polo Sud-Aitken, con un diametro di circa 2.500 chilometri, un cratere formatosi circa 4 miliardi di anni fa.

Un veicolo spaziale ascendente trasporterebbe quindi i campioni sull’orbiter lunare per il trasferimento al modulo di rientro e il ritorno della missione sulla Terra.

Il lancio arriva mentre diverse nazioni intensificano i loro programmi lunari in un contesto di crescente attenzione al potenziale accesso alle risorse e all’ulteriore accesso all’esplorazione dello spazio profondo che le missioni lunari di successo potrebbero portare.

L’anno scorso, l’India ha fatto atterrare la sua prima navicella spaziale sulla Luna, mentre la prima missione lunare della Russia da decenni si è conclusa con un fallimento quando la sua sonda Luna 25 si è schiantata sulla superficie lunare.

A gennaio, il Giappone è diventato il quinto paese a far atterrare un veicolo spaziale sulla Luna, sebbene il suo lander Moon Sniper abbia dovuto affrontare problemi di potenza a causa di un angolo di atterraggio errato. Il mese successivo, IM-1, una missione finanziata dalla NASA e progettata dalla società privata Intuitive Machines con sede in Texas, atterrò vicino al polo sud.

Quell’atterraggio – il primo di un veicolo spaziale prodotto negli Stati Uniti in oltre cinquant’anni – è una delle numerose missioni commerciali pianificate destinate a esplorare la superficie lunare prima che la NASA tenti di riportare lì gli astronauti statunitensi non appena nel 2026 e costruire il suo campo base scientifico.

La Cina sostiene da tempo di essere favorevole all’uso pacifico dello spazio e, come gli Stati Uniti, ha cercato di utilizzare la propria ricchezza spaziale per coltivare la buona volontà internazionale.

Questa volta, la Cina ha affermato che la missione Chang’e-6 trasporta strumenti scientifici o carichi utili provenienti da Francia, Italia, Pakistan e dall’Agenzia spaziale europea.