La voglia di pane, pasta, patate è nel nostro DNA. Forse lo è da 800.000 anni, ben prima quindi dell’homo sapiens, del Neanderthal e dell’uomo sapiens sapiens.

Questo afferma uno studio indo prodotto in America da una équipe della Università di Buffalo guidata da Omer Gokcumen e rilanciata Steve Fink su Studyfinds.com.

La nostra voglia di pane, pasta e patate potrebbe essere più di una semplice preferenza culturale: potrebbe essere codificata nel nostro DNA. La ricerca rivela che la nostra capacità di digerire cibi amidacei ha radici molto più profonde di quanto si pensasse in precedenza, il che potrebbe spiegare perché molti di noi trovano i carboidrati irresistibili.

Pubblicata su Science , questa ricerca illuminante approfondisce la storia evolutiva di un gene chiamato AMY1, che produce l’amilasi salivare, l’enzima che inizia a scomporre gli amidi non appena entrano in bocca.

Alla ricerca del DNA che vuole la patata

Per anni, gli scienziati hanno saputo che gli esseri umani hanno più copie di questo gene, ma individuare quando e come queste copie si sono moltiplicate è stato complicato.

“L’idea è che più geni dell’amilasi hai, più amilasi puoi produrre e più amido puoi digerire efficacemente”, afferma l’autore corrispondente dello studio, Omer Gokcumen, PhD, professore presso il Dipartimento di Scienze Biologiche dell’Università di Buffalo, in un comunicato stampa.

Un team di ricercatori dell’Università di Buffalo e del Jackson Laboratory ha deciso di dare un nuovo morso a questo mistero. Armati di strumenti genomici all’avanguardia come la mappatura ottica del genoma e il sequenziamento a lettura lunga, hanno deciso di mappare la regione del gene AMY1 a un livello di dettaglio che renderebbe orgoglioso uno chef provetto.

Il banchetto genetico che hanno scoperto era più vario e complesso di quanto chiunque avesse immaginato. Tra i 98 individui studiati da tutto il mondo, il team ha identificato 52 aplotipi di amilasi distinti, pensate a queste come ricette diverse per il gene AMY1. Trenta di queste si sono distinte come scoperte particolarmente ben supportate, suggerendo che questa regione genetica è stata in fermento con il cambiamento nel corso della storia umana.

Il gene del pane più antico dell’umanità

Ma il vero colpo di scena è arrivato quando i ricercatori hanno scrutato il nostro passato evolutivo. Esaminando l’antico DNA di Neanderthal, Denisova e dei primi esseri umani moderni, hanno trovato prove di duplicazioni del gene AMY1 che spostano indietro l’origine della nostra abilità di digerire l’amido a oltre 800.000 anni fa .Molto prima che i nostri antenati sognassero l’agricoltura.

“Ciò suggerisce che il gene AMY1 potrebbe essersi duplicato per la prima volta più di 800.000 anni fa, ben prima che gli umani si separassero dai Neanderthal e molto più indietro di quanto si pensasse in precedenza”, afferma Kwondo Kim, uno degli autori principali di questo studio del Lee Lab presso JAX.