L’Italia è tornata in orbita. Partita da Cape Canaveral la missione Aix-3

L’Italia è tornata in orbita. Giovedì 18 , alle 22.49 italiane, è partita da Cape Canaveral (Florida) la missione Ax-3 – destinazione la Stazione spaziale internazionale – per una importante ricerca scientifica, con un equipaggio di 4 uomini.

Nel poker del termine di astronauti c’è un italiano: il colonnello Walter Villadei, 50 anni, in servizio nell’Areonatica Militare da 31. Un uomo di collaudata esperienza; nel giugno dell’anno scorso ha preso parte alla missione suborbitale “Galactic 01”, volo spaziale per il mercato commerciale, per conto del gruppo britannico “Virgin” (400 società) di proprietà del celebre magnate Richard Bronson, il primo “turista spaziale” della storia. Gli astronauti viaggiano su un “Falcon 9 Block 5”;un sistema maturo, sicuro,economico ad agevole recupero e riutilizzo del primo stadio . Durata della missione: 14 giorni.

Equipaggio tutto europeo

Il comandante della missione è Axiom Michael Lopez-Alegria, 66 anni, spagnolo naturalizzato statunitense; un veterano con all’attivo cinque missioni con cui è rimasto nello spazio, complessivamente, 275 giorni. È stato nella NASA (l’agenzia governativa, responsabile della programmazione spaziale,18 mila dipendenti); è al suo sesto volo. La navicella è guidata Villadei, al suo primo volo nell’orbita Bassa terrestre. Aspettava questo volo da 13 anni. L’equipaggio è completato da due altri europei: il turco Alper Gezeravci e lo svedese Marcus Wandt. È la prima missione commerciale europea ed ha un compito molto importante: serve per tracciare la traiettoria di quella che sarà la prima stazione commerciale di Axiom Space (operazione che terminerà intorno al 2030.

Villadei, ottavo cosmonauta italiano

Il pilota romano è l’ottavo astronauta italiano. Sono ancora attivi Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Ma, fino a non molto tempo fa c’erano anche Paolo Nespoli e Roberto Vittori. Villadei si è’ laureato come,primo ingegnere spaziale della Areonautica Militare nel 1998 presso l’università Federico Secondo di Napoli. Dal marzo del 2022 è responsabile dell’ufficio di rappresentanza della Aeronautica Militare Italiana negli USA, nella città di Houston per le attività di accesso allo spazio e dei viaggi spaziali commerciali. L’equipaggio eseguirà oltre 30 esperimenti scientifici di grande importanza. È il caso di ricordare che il primo astronauta italiano è stato l’ufficiale della Marina,Franco Malerba, genovese di Busalla, che fece parte dell’equipaggio portato in orbita dallo “Space Shuttle Atlantis”, lancio che risale al 31 luglio 1992 sempre da Cape Canaveral. Oggi Malerba lavora come delegato di Alenia Space, gruppo Leonardo, ex Finmeccanica.