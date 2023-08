5 attrezzi e macchine da giardinaggio da avere assolutamente

Dedicare del tempo alla cura del proprio giardino è un’attività che porta senza dubbio i suoi benefici, sia dal punto di vista salutare che estetico.

Avere cura del proprio spazio verde, soprattutto durante la bella stagione, aiuta a mantenerlo verde e rigoglioso, libero da erbacce e da piante e insetti sgraditi.

Questa attività diventa essenziale in questi periodi dell’anno, per poter meglio godere del proprio spazio all’aperto e trascorrere piacevoli serate e giornate in compagnia della famiglia e degli amici.

Allo stesso tempo, curare il proprio giardino può essere anche terapeutico. Aiuta infatti a staccare dal tran-tran della vita quotidiana, riservando attenzioni e concentrazione alle piante coltivate con tanta dedizione e che restituiranno buona parte dell’energia e del tempo dedicato, crescendo sane e resistenti.

Per questa ragione il giardinaggio viene anche considerata un’attività estremamente gratificante, che contribuisce ad aumentare autostima e benessere personale.

A prescindere dai risvolti positivi e oggettivi, che la cura del giardino può avere sulla propria persona, resta il fatto che, per ottenere i risultati migliori, è necessario anche dotarsi delle attrezzature giuste.

Ma quali sono gli strumenti che proprio non possono mancare nel magazzino di un appassionato di giardinaggio?

Meglio irrigazione a pioggia o manuale? Come si può scegliere tra diverse macchine tagliaerba? Per dare forma ai propri cespugli, meglio un trimmer o bastano le forbici?

Sono tutte domande che un appassionato di giardinaggio alle prime armi si pone e a cui non sempre riesce a trovare risposta autonomamente.

Ecco allora un rapido excursus sulle attrezzature a cui nessun giardiniere può rinunciare, per una corretta cura del proprio spazio verde, dalle attrezzature più semplici come zappe, rastrelli e forbici, agli strumenti un po’ più complessi come macchine tagliaerba e irrigatori.

Zappa

Partiamo banalmente dal più elementare tra gli attrezzi da giardino, la zappa. Questa è necessaria per rimuovere erbacce e piante dalle radici troppo profonde. Serve infatti a farsi spazio tra le zolle di terra. Quando la si sceglie è importante stare attenti che abbia lame robuste e una impugnatura confortevole.

Rastrello

Anche il rastrello rientra nel novero degli attrezzi indispensabili per il giardinaggio. Denti solidi e resistenti sono le caratteristiche principali da rilevare, per riuscire ad arare, in modo efficace, piccoli spazi di terreno, distribuire meglio il concime e rimuovere sporcizia o piccole erbacce.

Forbici da potatura

Non si può pensare di mantenere rigoglioso e sempre verde il proprio giardino, senza un paio di forbici per la potatura di alberi e cespugli. Queste servono infatti a rimuovere rami o foglie morte, dare forma agli alberi o anche solo a potarli e sfoltirne la chioma.

È importante optare per forbici dalle lame affilate e taglienti, così da evitare di danneggiare le piante.

Macchine tagliaerba

Il tagliaerba è un altro strumento indispensabile per mantenere il proprio giardino ben curato. Si può scegliere tra diversi modelli di macchine tagliaerba, tradizionali, con motore a scoppio o batteria elettrica, ma anche robotizzati, per mantenere il proprio giardino pulito, sfruttando l’automazione delle ultime tecnologie.

Irrigatore a pioggia

Mantenere irrigato il proprio giardino è indispensabile per farlo crescere sano e rigoglioso, soprattutto nei mesi più caldi dell’anno. Procurarsi un irrigatore a pioggia, magari collegato ad a un timer per l’attivazione o lo spegnimento, è quindi essenziale, poiché garantisce una distribuzione uniforme dell’acqua su prato e aiuole.

Bisogna solo assicurarsi che la portata sia regolata in modo corretto e la copertura, rispetto allo spazio da irrigare, sia adeguata.