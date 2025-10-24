Nel 2020 nelle regioni del centro sud Italia erano 2milioni i pazienti affetti da diabete, nel 2024 si è arrivati a quasi 5 milioni.

E’ una richiesta di intervento alle Regioni e al Servizio Sanitario Nazionale quello lanciato a Napoli dal coordinamento delle Associazioni di Pazienti diabetici della Campania, che ha promosso un incontro sull’argomento, il terzo, con l’obiettivo di proporre soluzioni concrete per migliorare la qualità di vita e rendere più efficaci le cure per chi ne è affetto.

460mila le persone affette da diabete solo in Campania

Sono 460mila le persone affette da questa tipologia solo in Campania. Indispensabile, secondo i protagonisti dell’iniziativa, creare una rete interdisciplinare per affrontare l’aumento di casi.

“L’obiettivo di questo incontro – spiega Fabiana Anastasio,presidente del coordinamento delle associazioni dei pazienti diabetici della Campania e da ieri presidente del coordinamento delle associazioni dei pazienti diabetici del sud Italia – è sensibilizzare le istituzioni sull’importanza di prevenire una malattia che se ben gestita ha dei ritorni di salute e anche dei benefici economici anche per il sistema sanitario nazionale. Cosa serve in Campania soprattutto? Riorganizzare un territorio che è carente da un punto di vista di percorsi strutturati”.