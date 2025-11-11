Con l’arrivo di novembre e il via alle promozioni del Black November, per Amazon inizia la stagione più intensa dell’anno. Il periodo natalizio non è solo sinonimo di vendite record, ma anche di rientri e rimborsi, un lato meno visibile dell’e-commerce moderno. Per questo la piattaforma ha annunciato una nuova politica dei resi valida per la stagione natalizia 2025: una deroga temporanea che amplia i tempi di restituzione per alcune categorie di prodotti. La misura vuole conciliare l’esigenza di garantire flessibilità ai clienti con la necessità di contenere i costi logistici, sempre più rilevanti in un mercato digitale maturo e competitivo.

Categorie con tempi più lunghi e restrizioni

Le novità principali riguardano i settori moda, salute e bellezza, casa e i prodotti a marchio Amazon. Gli articoli acquistati tra il 1° novembre e il 25 dicembre 2025 potranno essere restituiti fino al 31 gennaio 2026 o entro 30 giorni dalla consegna, a seconda della data più favorevole per il cliente. Una finestra ampia, pensata per gestire i regali sbagliati e diluire i volumi di restituzioni post-natalizie.

Restano invece vincolati alle regole introdotte nel 2024 prodotti come elettronica, fotocamere, PC e videogiochi, per i quali la possibilità di reso rimane limitata a 14 giorni dalla consegna o fino al 15 gennaio 2026. È un segnale del cambio di rotta di Amazon: non più resi illimitati per tutti, ma politiche calibrate per categoria, in linea con i costi e i rischi legati a ciascun tipo di merce.

L’equilibrio tra convenienza e sostenibilità

In Italia oltre 35 milioni di persone acquistano online, e il periodo natalizio rappresenta il picco massimo di questa abitudine. Tuttavia, per ogni dieci prodotti venduti durante le feste, almeno due vengono restituiti. Il reso, ormai parte integrante dell’esperienza d’acquisto, ha però un costo economico e ambientale: trasporti, imballaggi, ricondizionamento e smaltimento generano milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno.