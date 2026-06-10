Bere poco non basta a proteggersi. Anche quantità minime di alcol, inferiori a un bicchiere di vino al giorno, sono associate a un aumento del rischio di sviluppare diversi tipi di tumore. È quanto emerge da una nuova analisi pubblicata su Nature Health, che rafforza una posizione sempre più condivisa nella comunità scientifica: quando si parla di cancro, non esiste una soglia davvero sicura.

Alcol e tumori: cosa emerge dallo studio

Il lavoro è stato condotto da un gruppo di ricercatori statunitensi guidati dall’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington, in collaborazione con la Harvard T.H. Chan School of Public Health. Gli studiosi hanno analizzato centinaia di ricerche pubblicate negli ultimi decenni, utilizzando un metodo meta-analitico tra i più rigorosi per valutare la solidità delle prove.

Il dato più rilevante è chiaro: anche un consumo inferiore a 10 grammi di alcol al giorno, quindi meno di un classico bicchiere di vino, è associato a un aumento del rischio di sviluppare almeno 10 tipi di tumore. Tra questi figurano alcune delle forme più diffuse e pericolose, come il tumore al seno e quello al colon-retto, ma anche neoplasie della faringe, del fegato, del pancreas e dell’esofago.

Inoltre, il rischio non è statico: cresce progressivamente con l’aumentare della quantità di alcol consumata. Tuttavia, il punto cruciale è che non esiste una soglia completamente priva di rischio.

Perché l’alcol è considerato cancerogeno

L’alcol etilico è classificato come cancerogeno di gruppo 1 dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC). Questa categoria è riservata alle sostanze per le quali esistono prove certe di cancerogenicità negli esseri umani.

Quando viene metabolizzato dall’organismo, l’alcol si trasforma in acetaldeide, una sostanza tossica in grado di danneggiare il DNA e interferire con i meccanismi di riparazione cellulare. Questo processo può favorire la trasformazione delle cellule sane in cellule tumorali.

A ciò si aggiungono altri effetti indiretti, come l’infiammazione cronica, l’aumento dei livelli di estrogeni (collegati al tumore al seno) e il danno ai tessuti, in particolare a livello del fegato e dell’apparato digerente.

I tumori più associati al consumo di alcol

L’analisi ha evidenziato una correlazione significativa tra alcol e diversi tipi di tumore. Alcuni mostrano un legame particolarmente forte, mentre per altri l’associazione è più moderata ma comunque presente.

Tra i più colpiti troviamo:

Tumore della faringe e della cavità orale

Tumore del colon-retto

Tumore della laringe

Tumore al seno

Tumore del fegato

Tumore del pancreas

Tumore dell’esofago

In alcuni casi, il rischio può aumentare in modo rilevante anche con consumi non elevati. Questo dato mette in discussione la percezione diffusa secondo cui bere “con moderazione” sia completamente innocuo.

Il mito del consumo moderato

Per anni si è parlato dei possibili benefici del consumo moderato di alcol, soprattutto per il sistema cardiovascolare. Alcuni studi avevano suggerito effetti protettivi contro malattie come il diabete di tipo 2 o alcune forme di demenza.

Tuttavia, questa nuova analisi ridimensiona fortemente tali ipotesi. I possibili benefici risultano deboli e meno consistenti rispetto ai rischi, soprattutto per quanto riguarda il cancro. In altre parole, anche se esistono effetti potenzialmente positivi, non sono sufficienti a compensare l’aumento del rischio oncologico.

Questo cambia il modo in cui dovrebbe essere interpretato il consumo di alcol: non più come un’abitudine neutra o benefica, ma come un fattore di rischio da valutare con attenzione.

Limiti dello studio e cosa sapere

Come ogni ricerca, anche questa presenta alcune limitazioni. I dati sul consumo di alcol si basano in gran parte su dichiarazioni personali, che possono non essere sempre precise. Inoltre, fattori come dieta, fumo e stile di vita non sono stati uniformemente considerati in tutti gli studi analizzati.

Va anche sottolineato che si tratta di uno studio osservazionale: individua associazioni, ma non dimostra un rapporto diretto di causa-effetto in senso assoluto.

Nonostante ciò, la quantità e la coerenza delle prove raccolte rendono il quadro complessivo molto solido. Gli esperti parlano infatti di evidenze “coerenti e inequivocabili” per quanto riguarda il legame tra alcol e tumori.

Cosa significa per la vita quotidiana

Il messaggio principale non è necessariamente quello di eliminare completamente l’alcol, ma di essere consapevoli dei rischi reali anche a basse dosi. Ridurre il consumo può avere un impatto significativo sulla prevenzione.

Per chi beve occasionalmente, questo studio invita a riconsiderare le abitudini. Per chi consuma alcol regolarmente, può rappresentare uno stimolo a limitare ulteriormente le quantità.

Negli ultimi anni, la ricerca ha progressivamente spostato l’attenzione su fattori di rischio modificabili, cioè legati allo stile di vita. L’alcol rientra pienamente tra questi. Accanto a dieta equilibrata, attività fisica e stop al fumo, anche la riduzione del consumo di bevande alcoliche rappresenta una strategia concreta per abbassare il rischio di tumori.