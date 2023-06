ChatGTP, il 65% di chi lo usa chiede consigli d’amore

Il 65% di chi usa ChatGPT lo fa per avere consigli sulla sua relazione. È il dato emerso da un’indagine condotta dal web magazine Sex and Rome.

Nello specifico, i consigli più richiesti sono: come conquistare una donna (35%), come riaccendere la passione (20%) ma anche come nascondere un tradimento (15%) o come lasciare senza fare soffrire (10%). Il virtuale sta entrando sempre di più nella vita degli italiani e si sta infilando anche sotto le lenzuola. Soprattutto dopo la pandemia, quello che era impensabile fino a qualche anno fa, è diventato normalità. Parliamo del sexting, l’inviarsi messaggi erotici attraverso testo, immagini e video. Ad oggi, un italiano su tre lo pratica tranquillamente. E non solo con il proprio partner.

“Il sexting – dice Sabina Cuccaro, direttrice di Sex and Rome – è usato soprattutto nelle relazioni extraconiugali (35%), tra sconosciuti su app di dating (50%) e nelle relazioni a distanza (25%). Anche avere rapporti attraverso un vibratore, collegato a un’app gestita dal partner che può stare dall’altra parte del mondo, sta diventando una pratica alquanto diffusa. Anzi, sono proprio questi sex toys ad avere un trend di crescita maggiore, +70% rispetto a due anni fa”.

La ricerca di Sex and Rome mostra che sono sia le persone mature che i ragazzi più giovani a chiedere consigli amorosi all’AI: le percentuali sono leggermente sbilanciate verso i senior (over 40) nella misura del 54%. Il pubblico maschile prevale di poco su quello femminile (52 vs 48%): le pene d’amore sono davvero equamente distribuire al cospetto dell’Oracolo Tecnologico.

Cosa suggerisce ChatGTP?

Tornando a ChatGPT, cosa suggerisce questa intelligenza artificiale che, di fatto, non ha mai avuto né avrà mai una relazione (almeno come noi umani la intendiamo)? Alla domanda: “Come posso conquistare una donna?” fa una premessa etica perché ogni individuo è a se stante e non si può conquistare nel senso stretto del termine. Ma poi, dà una serie di consigli. Il primo è quello di “Scriverle una lettera a mano”. Dice proprio così: “In un’epoca dominata dalla tecnologia digitale, una lettera scritta a mano può essere un gesto molto personale e romantico”. E se lo dice lui.