Pioggia, vento e neve caratterizzeranno le giornate fino a Natale sulle Alpi e sugli Appennini. La causa è una perturbazione che ha investito l’Italia, come conferma Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. “Nelle giornate clou delle feste – afferma – ci aspettiamo piogge e rovesci su quasi tutte le regioni”. Il vento soffierà dai quadranti orientali con flussi sostenuti di Bora al Nord, capaci di far abbassare anche la quota neve. Le nevicate saranno copiose sull’arco alpino occidentale oltre i 1200 metri, con accumuli sulle cime piemontesi che potrebbero raggiungere i 250 centimetri entro il 27 dicembre. Nel Cuneese la neve potrà spingersi fino in collina, regalando scenari invernali suggestivi.

Il Natale tra neve e pioggia

Per quanto riguarda il giorno di Natale, anche l’Appennino settentrionale, in particolare tra Liguria ed Emilia, vedrà la quota neve scendere tra gli 800 e i 1000 metri. Le temperature, pur calando, resteranno in linea con una fase invernale tipica degli ultimi anni, caratterizzata da umidità e freddo moderato.

Previsioni dettagliate