Novembre come gennaio: dopo la recente irruzione di aria artica direttamente dalla Norvegia, altre correnti fredde fanno il loro ingresso in Italia. E dopo un primo anticipo di inverno, ecco arrivare il secondo. A dirlo, Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. “Questa volta – spiega l’esperto – l’aria fredda affluirà da nord-est con venti di Grecale e colpirà in particolar modo il fianco adriatico: sono previste nevicate fino a 800-1000 metri di quota dalla Romagna al Molise, lungo una fascia appenninica già recentemente imbiancata. Qualche fiocco raggiungerà anche la Toscana orientale e l’Umbria, mentre il vento sarà intenso fino a burrasca su Liguria, Toscana e Sardegna; locali raffiche di burrasca sono attese anche sull’alto versante adriatico”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

“Tutte le nostre montagne imbiancate in anticipo”, continua Tedici, anticipando: “L’aria fredda, in discesa dalle regioni baltiche, favorirà però anche la “riacutizzazione” della bassa pressione al Sud con un po’ di temporali fuori stagione dal Medio Adriatico fino alla Sicilia. La bassa pressione resterà carica di energia fino a venerdì con rovesci tra Sud e fascia adriatica ed altra neve sull’Appennino oltre gli 800 metri (anche al meridione), mentre sul resto del Paese troveremo sole e temperature frizzanti”. Il weekend sarà, infine, a due facce: “sabato il tempo sarà buono quasi ovunque, domenica è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione al Centro-Nord dall’Oceano Atlantico: sarà una perturbazione meno fredda delle precedenti, ma riporterà altre precipitazioni sparse e magari un’altra spolverata di neve sulle nostre montagne già imbiancate”.

Giovedì 27. Al Nord: soleggiato, ma freddo; ventoso. Al Centro: instabile su Adriatiche con neve a 700-800 metri; ventoso. Al Sud: rovesci sparsi, isolate nevicate oltre gli 800 metri; ventoso. Venerdì 28. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato salvo nubi e piovaschi sulle Adriatiche; ventoso. Al Sud: rovesci sparsi, neve oltre gli 800 metri; ventoso. Tendenza: sabato soleggiato, nuova perturbazione da domenica verso il Centro-Nord.