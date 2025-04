Il sito iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Oggi la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti dai quadranti settentrionali. Al Centro cielo spesso molto nuvoloso soltanto su Lazio, Abruzzo e Molise, sereno altrove. Temperature in calo soprattutto nei valori minimi. Al Sud cielo a tratti molto nuvoloso, attesi temporali pomeridiani in Sardegna. Temperature generalmente stazionarie ovunque.

Mercoledì 9 aprile

Al Nord bel tempo prevalente, infatti il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso dappertutto. Temperature massime in lieve aumento ovunque. Al Centro giornata prevalentemente asciutta con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in deciso aumento, specie nei valori minimi. Al Sud tempo asciutto, salvo qualche pioggia in Sardegna. Cielo a tratti nuvoloso o localmente molto nuvoloso. Temperature sotto la media.

Giovedì 10 aprile

Al Nord giornata prevalentemente asciutta con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in deciso aumento. Al Centro cielo spesso molto nuvoloso e con locali piogge in Toscana e sugli Appennini. Venti deboli variabili, clima mite. Al Sud alta pressione sempre presente. Giornata prevalentemente asciutta con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.