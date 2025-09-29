Breve tregua dal maltempo sull’Italia nella giornata di oggi ma poi, a partire da mercoledì 1° ottobre, le condizioni meteo peggioreranno con l’arrivo di temporali e forti venti. È la previsione di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da un’ampia stabilità meteorologica e tanto sole su gran parte del Paese, regalando una fase piacevole ma di breve durata. Soltanto sul Triveneto, si sentirà già l’influenza del prossimo peggioramento, con la possibilità di locali rovesci. Da mercoledì 1° ottobre è però prevista una decisa irruzione di aria gelida proveniente dalla Russia. Si tratta di una massa d’aria continentale, insolitamente precoce e fredda, che precipiterà verso l’Italia, innescando una fase di maltempo molto particolare.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Questo massiccio afflusso di correnti orientali non porterà solo temporali e possibili grandinate a causa del forte scontro tra masse d’aria, specialmente al Centro-Sud. Si prevede anche un crollo delle temperature eccezionale per il periodo. Attorno ai 1500 metri di quota, si stima un abbassamento di circa 10°C rispetto alle medie. Sulle coste adriatiche, le massime potrebbero non superare i 12-13°C in pieno giorno nella seconda metà di settimana, mentre al Nord e nelle vallate interne le minime raggiungeranno valori a una sola cifra. Il vortice depressionario, alimentato dal contrasto tra l’aria gelida e le acque ancora tiepide del Mediterraneo, porterà un forte maltempo che si concentrerà in particolare sulle regioni meridionali, con l’apice atteso tra l’1 e il 4 ottobre.

Non solo freddo, ma anche venti di burrasca. Con l’arrivo dell’aria fredda, si intensificheranno i venti da Nord e Nord-Est, noti come Tramontana e Grecale. Le raffiche di queste correnti si rinforzeranno sensibilmente su tutto il Centro-Sud. Andrà decisamente meglio al Nord dove a parte qualche rovescio in fase di ingresso dell’aria fredda, quindi mercoledì, non si avrà molto di più.

Martedì 30. Al Nord: nubi in aumento, rovesci sparsi sul Triveneto. Al Centro: sereno o poco nuvoloso. Al Sud: soleggiato. Mercoledì 1. Al Nord: rovesci sparsi al mattino, poi migliora. Al Centro: temporali su adriatiche e Lazio. Al Sud: rovesci e temporali dalla sera. Tendenza: ciclone in formazione sullo Ionio, maltempo al Centro-Sud, ventoso e freddo altrove.