Persiste l’ondata di caldo anomalo che ha investito il Centro-Sud con la colonnina di mercurio che segna 18°C a Roma e Napoli. “Valori record, per la seconda decade di dicembre” secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che aggiunge: “Entro Natale le temperature scenderanno su tutta l’Italia e avremo anche la possibilità di un Bianco Natale”. Nelle prossime ore il cielo sarà molto nuvoloso in pianura al Nord con nebbie e smog mentre sarà irregolarmente nuvoloso altrove. Deboli piogge bagneranno Toscana ed Umbria. Altrove il tempo sarà asciutto. Stesso copione per domani: previste temperature miti con qualche isolata pioggia al Centro che sarà un po’ più intensa in Toscana specie costiera.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Previsto poi un iniziale peggioramento sulle Isole Maggiori e Calabria. Una prima svolta arriverà sabato con rovesci forti sulle regioni ioniche, in particolare su Sicilia e Calabria fino al mattino. Domenica il Sud vivrà ancora qualche momento instabile mentre dominerà l’alta pressione sul resto dell’Italia. La seconda svolta arriverà da lunedì 22 dicembre quando correnti d’aria fredda toccheranno lo Stivale portando piogge sparse ed un graduale calo delle temperature e neve al Nord.

Venerdì 19. Al Nord: grigio in pianura con nebbie, più sole altrove. Al Centro: piogge in Toscana, stabile altrove. Al Sud: dalla sera peggiora in Sicilia e bassa Calabria. Sabato 20. Al Nord: grigio in pianura con nebbie, sole sulle Alpi. Al Centro: stabile e in parte soleggiato. Al Sud: maltempo su Sicilia e bassa Calabria. Tendenza: qualche rovescio al Sud, nebbioso al Nord; settimana natalizia instabile e più fredda.