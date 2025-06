Che tempo farà nei prossimi giorni? Prepariamoci a vivere giornate record a causa della canicola africana provocata dall’anticiclone africano Pluto che staziona stabilmente sull’Italia. Pluto si sta espandendo dal cuore bollente del Sahara verso il Mediterraneo, abbracciando l’Italia in una cappa rovente che porta a temperature vicine ai 40°C.

Il grande caldo non risparmierà praticamente nessuno. Al Nord il caldo si farà sentire soprattutto in Emilia Romagna e basso Veneto, con termometri che faranno fatica a scendere anche durante le ore serali e notturne. Potrà esserci qualche debole respiro di aria meno calda su questa parte d’Italia, grazie a un leggero movimento del flusso atlantico, ma si tratterà di episodi brevi e isolati. Anche il Centro non sarà da meno, con Toscana, Umbria e Lazio che vedranno le colonnine di mercurio salire vertiginosamente. Al Sud invece Campania, Puglia e Basilicata si troveranno in pieno clima sahariano. Stesso scenario per le aree interne della Sicilia e Sardegna.

A quanto pare, il caldo non sembra darci tregua almeno fino ai primi di luglio e c’è il rischio, concreto, che questa estate possa battere quella dei record del 2003.