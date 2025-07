Che tempo farà nei prossimi giorni? Per parecchie regioni, domenica 14 luglio sarà una giornata assai dinamica per l’arrivo di un fronte temporalesco. Un temporaneo calo della pressione atmosferica sul Mediterraneo aprirà le porte a un fronte instabile che nel corso della giornata attraverserà gran parte del nostro Paese. Sarà quindi un giorno caratterizzato da condizioni meteo in rapido mutamento. Sono previste piogge, temporali e schiarite che si alterneranno nel giro di poche ore.

Tra le regioni colpite la Sardegna, dove si alterneranno rovesci e temporali. Il fronte si muoverà poi con decisione verso est raggiungendo rapidamente la Liguria, in particolare il settore di Levante, la Toscana, il Lazio e, più a sud, anche il Nord della Campania. In queste zone il tempo subirà un peggioramento anche marcato, con fenomeni localmente intensi.

Ma il maltempo non risparmierà nemmeno il Nord Italia. Nel corso della mattinata ma soprattutto dalle primissime ore del pomeriggio, un netto peggioramento interesserà in particolare l’arco alpino, le Prealpi e l’alta pianura Padana, dove sono attesi rovesci diffusi e temporali anche di forte intensità. Attenzione ai fenomeni più intensi: potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento, nubifragi e locali grandinate, soprattutto nelle aree a ridosso dei rilievi.

Nel corso del pomeriggio la situazione andrà gradualmente migliorando in Sardegna, dove il cielo tornerà via via più sereno. Tempo discreto anche lungo le regioni adriatiche, in Sicilia e su parte del Sud. Qualche piovasco potrà però interessare le zone interne della Campania, i rilievi del Gargano e la Basilicata settentrionale, ma senza particolari eccessi.

Prossima settimana torna il caldo

Con l’avanzare delle ore, il quadro meteorologico si orienterà verso un generale miglioramento sempre più evidente, con le schiarite che guadagneranno terreno un po’ ovunque restituendo al cielo il suo aspetto più tranquillo. A fine giornata, da ovest tornerà l’estate: l’anticiclone africano sembra infatti pronto a riconquistare la scena portando stabilità e calore. Tutto lascia presagire che la prossima settimana sarà quindi segnata da giornate soleggiate e da temperature in sensibile aumento, con un ritorno a condizioni pienamente estive e con un caldo via via più afoso.