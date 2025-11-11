Bel tempo con sole (ma non sempre e non dappertutto) e temperature sopra la media per l’estate di San Martino, il periodo autunnale in cui, dopo i primi freddi, si verificano condizioni climatiche soleggiate con tepore fuori stagione. Sono queste, in sintesi, le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it che conferma che l’Italia vivrà una settimana all’insegna di tempo stabile, mite ma non sempre soleggiato.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Questa fase dominerà l’Italia, grazie all’espansione dell’anticiclone africano, almeno fino a sabato. L’alta pressione africana, però, non sarà sinonimo di cielo azzurro ovunque: a causa delle inversioni termiche (più freddo in pianura che in montagna) l’umidità rimarrà bloccata nei bassi strati dove genererà nebbie, foschie o nubi basse e anche qualche episodio di pioviggine. Come spiegato da Tedici, da qui a sabato ritroveremo dunque nubi basse in Liguria, Toscana e in Val Padana; altrove dominerà il sole, specie durante le ore centrali della giornata.

Il tempo più bello, caratterizzato anche da un caldo decisamente anomalo, è previsto in montagna, dove tra giovedì e venerdì si registreranno fino a 10°C oltre la media climatologica. Un caldo straordinario che spingerà lo zero termico sulle Alpi fino a 3800 metri. Caldo fuori stagione in montagna, foschie e nubi basse in pianura al Centro-Nord. Per avere invece delle perturbazioni atlantiche più organizzate dovremo attendere il prossimo weekend. Entro domenica, infatti, arriveranno delle piogge, mentre il freddo latiterà ancora.

Mercoledì 12. Al Nord: sole, alcune nebbie al mattino, pioviggine in Liguria. Al Centro: sereno, nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: pioviggine su messinese e reggino, sereno e mite. Giovedì 13. Al Nord: sole, alcune nebbie al mattino e pioviggine in Liguria. Al Centro: sereno, nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: occasionale pioviggine tra messinese e reggino. Tendenza: aumentano le nubi nel fine settimana, possibile peggioramento da sabato 15.