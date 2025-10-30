La fine di ottobre e primi di novembre sono caratterizzati dalla pioggia. A confermarlo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, secondo il quale al Nord il brutto tempo persisterà durante il weekend a causa di una nuova perturbazione atlantica. “Nelle prossime ore – afferma – sono previste delle piogge su tutto il Nord-Ovest, localmente moderate, con i maggiori accumuli attesi su Liguria, Alta Lombardia e Alpi occidentali”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

In tarda mattinata il maltempo si sposterà verso il Nord-Est, la Liguria di Levante e l’Alta Toscana toccando anche la Sardegna. Nel pomeriggio i fenomeni insisteranno ancora sull’estremo Nord-Est, in Toscana e Sardegna, estendendosi anche a Umbria, Lazio, Sicilia e Marche. Domani il meteo sarà instabile, con piogge rare ma improvvise e spazi di sole alternati da scrosci, soprattutto al mattino su Sardegna, Lazio, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia al mattino. Dal pomeriggio e in serata, sono previsti temporali a tratti forti tra Sicilia, Calabria e Puglia. Il weekend, infine, vedrà ancora delle piogge al Nord, specie domenica, mentre al Centro-Sud prevarranno le schiarite.

Venerdì 31. Al Nord: cielo coperto, piovaschi intermittenti. Al Centro: nuvolosità diffusa, piovaschi sparsi. Al Sud: piogge soprattutto su Sicilia e Calabria ioniche. Sabato 1. Al Nord: nuvoloso con qualche piovasco isolato. Al Centro: soleggiato a tratti velato. Al Sud: parzialmente soleggiato. Tendenza: domenica con maltempo al Nord, lunedì instabile poi migliora salvo rovesci al Sud.